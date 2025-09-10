シンプル手順でうまみを引き出す！人気ユーザー″moj″さんのキャベツ一玉使い切りレシピ

キャベツ対決を制したのはmojさん！

9月10日に放送されたNHKの料理対決番組「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」に、クックパッドから人気ユーザーさん3名が出場。

「キャベツ1玉使い切り！メイン・副菜・デザートアイデア満点レシピ」のテーマでオリジナルレシピを考案し、料理対決を行いました。

三者三様のアイデア料理が出揃い、厳正なる審査の結果、このキャベツ対決を制したのは「楽チン＆旨い」をコンセプトにした料理が人気のmojさんこと市川さんでした！

mojさんが考えたキャベツレシピとは？

今回の対決でmojさんが考案したレシピは3品。mojさんらしいシンプルな調理方法で、キャベツの魅力を引き出しています。

この3品に至るまでのキャベツレシピの模索は、かなり苦労されたというmojさん。

「最終形に至るまで、試作を重ねてかなり迷走しました。料理を試食した家族から不評続きで心が折れそうになったことも…。

そこで原点に立ち返り、『キャベツがいちばんおいしい瞬間』を考え直した結果、シンプルな野菜炒めや生キャベツに味噌を添える食べ方にヒントを得て、ようやくレシピが完成しました。」

試作を何度も重ねて完成したmojさんの絶品キャベツレシピを見てみましょう！

1.キャベツを7割使用！「キャベツたっぷりギョーザサラダ」

キャベツを1玉の7割も使う、副菜サラダ。定番のギョーザを分解してサラダに再構築した、mojさんの独創性あふれるレシピです。

豚肉の肉だねと炒めたキャベツに、香ばしいしょうゆだれを合わせて食欲をそそる仕上がりに。芯は揚げてチップス風に、ギョーザ皮は揚げ＆茹でで2通りの食感を楽しめる、遊び心あふれる一品です。

「強めの火力でサッと炒めて、ほんのりとした焦げ目をつけるのがコツです」とmojさんご本人は語ります。少しの焦げ目が香ばしさを引き出してくれるんですね。

スタジオでは、フレンチの巨匠・谷昇さんから「中華料理の手だれのシェフが作った野菜炒め」というコメントが飛び出すほど人気でした！



2.豊かな味わいが重なり合う「味変3階層！キャベツの押し寿司」

キャベツを使ったユニークな押し寿司。酢漬けにしたキャベツと濃厚な鯛味噌を組み合わせ、ご飯とともに3層に重ねています。

さっぱりとしたキャベツとコクのある鯛味噌がバランスよく調和し、ひと口ごとに異なる表情を楽しめるひと皿。豊かな味わいの重なりを感じられる一品です。



3.キャベツが和スイーツに変身！？「キャベツの軸のみたらし」

キャベツの軸を使った和スイーツ。天ぷら粉をまぶして揚げたキャベツの軸は、噛むと甘みが広がる新鮮な味わいです。

みたらしのたれに素揚げのちりめんじゃこを添えて、甘じょっぱさと塩気の絶妙なハーモニーに。キャベツの新しい魅力を引き出した、驚きのデザートレシピです。



優勝したmojさんから読者へメッセージ

このたびの優勝にあたり、mojさんからコメントをいただきました。

「私は料理の専門家ではありませんが、レシピ投稿を重ねるなかで作り方を見直したり、新しい調理法を試したりと、クックパッドを通じて多くを学びました。続けてこられたのは、何より皆さまからいただいた『つくれぽ』のおかげです。あの応援がなければ、ここまで続けられなかったと思います。本当にいつもありがとうございます！」

mojさんのシンプルかつアイデアあふれるレシピ。ぜひ実際に作ってみてくださいね！

「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」

アマチュアが趣味でこだわりを詰め込みまくって作る「自作料理」。ラーメン、カレー、スイーツと多種多様。自由な発想で作られる"自作グルメの腕自慢"は、毎回笑いあり、涙あり。 新感覚の「人間グルメドキュメント」を、メシあがれ！

今回のテーマは「キャベツ」

今回は特別編。クックパッドの人気ユーザー3名が自分の得意分野を活かして対決！テーマは「キャベツ一個を使い切り！メイン、副菜、デザート」。





子ども向けのプログラミング教室を主宰する元SE、６人の子どものお母さん、能登の発酵マイスターという個性的な3名が一か月かけてオリジナルレシピを考案。時間をかけずに極上の料理を作り上げる3名はどんなキャベツ料理を作るのか？

家庭で簡単にマネできる技がたくさん。最後まで使い切れず冷蔵庫でダメにしがちなキャベツを有効活用しませんか？

番組名：NHK総合「激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-」



テーマ：キャベツ１玉使い切り！メイン・副菜・デザート アイデア満点レシピ



放送日：2025年9月10日(水)19:57〜/ 再放送：2025年9月15日(月)23:50〜



審査員：タサン志麻、谷昇



ゲスト：佐々木希



出演者：高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー、濱田マリ



番組ホームページはこちら