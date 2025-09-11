日経225先物：11日2時＝70円高、4万3940円
11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比70円高の4万3940円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては102.33円高。出来高は5375枚となっている。
TOPIX先物期近は3144ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43940 +70 5375
日経225mini 43935 +55 107939
TOPIX先物 3144 -2 3264
JPX日経400先物 28220 -20 404
グロース指数先物 772 -2 396
東証REIT指数先物 売買不成立
