　11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比70円高の4万3940円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては102.33円高。出来高は5375枚となっている。

　TOPIX先物期近は3144ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.03ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43940　　　　　 +70　　　　5375
日経225mini 　　　　　　 43935　　　　　 +55　　　107939
TOPIX先物 　　　　　　　　3144　　　　　　-2　　　　3264
JPX日経400先物　　　　　 28220　　　　　 -20　　　　 404
グロース指数先物　　　　　 772　　　　　　-2　　　　 396
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース