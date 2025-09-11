イスラエル寄りのトランプ政権も、今回ばかりは不快感を示しています。

アメリカ トランプ大統領

「この状況はうれしくない、良い状況ではない。とても不満だ、あらゆる面でとても不満だ」

9日、カタールの首都ドーハで起きた爆発。イスラエルが標的にしたのは、イスラム組織ハマスの幹部たちでした。

BBCなどによると、ガザの停戦交渉にあたるハマスの代表団が会合を開いていたといいます。

話し合っていたのは、アメリカが提案した停戦案について。その最中に攻撃が行われたのです。

アメリカと連携し、イスラエルとハマスの仲介にあたってきたカタール政府は…

カタール ムハンマド首相

「（攻撃は）国家テロとしか言いようがない。100％裏切り行為で、事前に知らされていなかった」

ハマス側は、代表団は無事だったとしつつ、代表団トップのハイヤ氏の息子を含む5人が死亡したと発表。カタールの内務省は、治安部隊の隊員1人が死亡したとしています。

ガザでは、イスラエルによる空爆がきょうも続いています。

攻撃がさらに激しくなる中、停戦の行方はどうなるのでしょうか。