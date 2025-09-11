ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１９４ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 45516.65（-194.69 -0.43%）
ナスダック 21940.00（+60.51 +0.28%）
CME日経平均先物 43900（大証終比：+30 +0.07%）
欧州株式10日GMT16:08
英FT100 9225.39（-17.14 -0.19%）
独DAX 23632.95（-85.50 -0.36%）
仏CAC40 7761.32（+11.93 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.523（-0.035）
10年債 4.042（-0.046）
30年債 4.692（-0.039）
期待インフレ率 2.365（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.652（-0.007）
英 国 4.633（+0.010）
カナダ 3.171（-0.058）
豪 州 4.271（+0.007）
日 本 1.564（-0.003）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.97（+1.34 +2.14%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3684.70（+2.50 +0.07%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113801.63（+2283.80 +2.05%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万3222（+336609 +2.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45516.65（-194.69 -0.43%）
ナスダック 21940.00（+60.51 +0.28%）
CME日経平均先物 43900（大証終比：+30 +0.07%）
欧州株式10日GMT16:08
英FT100 9225.39（-17.14 -0.19%）
独DAX 23632.95（-85.50 -0.36%）
仏CAC40 7761.32（+11.93 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.523（-0.035）
10年債 4.042（-0.046）
30年債 4.692（-0.039）
期待インフレ率 2.365（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.652（-0.007）
英 国 4.633（+0.010）
カナダ 3.171（-0.058）
豪 州 4.271（+0.007）
日 本 1.564（-0.003）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.97（+1.34 +2.14%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3684.70（+2.50 +0.07%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113801.63（+2283.80 +2.05%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万3222（+336609 +2.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ