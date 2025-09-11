NY株式10日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　45516.65（-194.69　-0.43%）
ナスダック　　　21940.00（+60.51　+0.28%）
CME日経平均先物　43900（大証終比：+30　+0.07%）

欧州株式10日GMT16:08
英FT100　 9225.39（-17.14　-0.19%）
独DAX　 23632.95（-85.50　-0.36%）
仏CAC40　 7761.32（+11.93　+0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.523（-0.035）
10年債　 　4.042（-0.046）
30年債　 　4.692（-0.039）
期待インフレ率　 　2.365（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.652（-0.007）
英　国　　4.633（+0.010）
カナダ　　3.171（-0.058）
豪　州　　4.271（+0.007）
日　本　　1.564（-0.003）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.97（+1.34　+2.14%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3684.70（+2.50　+0.07%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113801.63（+2283.80　+2.05%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万3222（+336609　+2.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ