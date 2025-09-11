本日発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は予想外の低下となり、来週のＦＯＭＣでの利下げを決定付けている。短期金融市場では来週を含めて年内２回の利下げを確実視しているほか、３回の利下げも７５％の確率で織り込んでいる。



エコノミストは、ＦＲＢの利下げペースは依然不透明ながらも、最終的に到達すべき中立金利水準は推定されていると述べている。ＦＲＢが来年にかけて０．２５％ずつ段階的に利下げし、想定される中立金利３．００－３．５０％に到達するまで利下げを進める可能性が高いと見ているようだ。



「段階的なアプローチは、関税がインフレに与える影響、労働供給、財政政策の効果をＦＲＢが評価する時間を確保できる」と述べたほか、インフレは２０２６年に入っても３％を上回り続ける可能性が高いとも付け加えた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

