◇3A オクラホマシティー4―6サクラメント（2025年9月9日 オクラホマシティー）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてサクラメント戦で5度目のリハビリ登板に臨み、先発で4回2/3を3安打3失点、8奪三振と力投した。100マイル（約161キロ）を超える直球を連発し、渡米後自己最速となる100・6マイル（約161・9キロ）を計測。先発陣が安定しており、デーブ・ロバーツ監督（53）は救援での復帰の可能性を示唆した。

躍動感が違う。佐々木は右腕を振った勢いで、何度も踏み込んだ左足で跳びはね、クルッと体を1回転させた。5度目のリハビリ登板では初となる代名詞の100マイル（約161キロ）超えの直球は計6球を数え「直球を楽しく投げられた」と充実感をにじませた。

2回のルシアーノへの4球目は渡米後自己最速となる100・6マイル（約161・9キロ）。3月19日の東京ドームでのカブス戦で計測した100・5マイル（約161・7キロ）を上回った。100マイル超を投げるのはメジャー初登板だった同戦の初回以来6カ月ぶり。5回は疲れから乱れたが、4回までは1安打無失点と圧倒した。

「右肩のインピンジメント症候群」で5月13日に負傷者リスト（IL）入りしてから約4カ月。下半身の使い方などを見直し「（5回の失点が）気にならないぐらいに良かった」。直球の平均球速はリハビリ初登板だった8月14日の93・7マイル（約150・8キロ）から、98・3マイル（約158・2キロ）に大幅上昇させた。

佐々木について報告を受けたロバーツ監督は「素晴らしい。ドジャースにも朗希にとっても良いこと」と称えた。これまで球速を復帰への条件と繰り返し「もっと球速や切れを上げる必要がある」と求めていた。今季中にメジャーに戻るには最後かもしれないチャンスで、球速が戻った。30日間のリハビリ登板期間は12日（日本時間13日）で終わり、3Aのレギュラーシーズンも21日（同22日）まで。マイナー降格がなければ今回がメジャー復帰前の最終登板となる。

一方、チームは山本、カーショーら先発陣は安定しており、復帰後の起用法について指揮官は「どんな役目でもあり得る」と発言。「先発陣が現状しっかり投げている。状況を見ながら彼がどこにフィットするかを判断する。朗希自身が早く戻って貢献したがっているのは分かっている」と救援への配置転換に含みを持たせた。

佐々木は救援について「日本の時も一回もやったことがないので、ぶっつけでできるかは分からない。何回かさすがに練習しないと。この大事な時期に失敗はできない」とも率直に述べたが、「自分が貢献できる形で投げるだけ」と力を込めた。既に先発陣では二刀流の大谷が、ポストシーズン進出時に守護神を任される可能性を示唆されている。同郷・岩手出身の100マイルコンビが世界一連覇の鍵を握るかもしれない。