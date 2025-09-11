◇セ・リーグ 阪神1―6DeNA（2025年9月10日 甲子園）

阪神・佐藤輝明内野手（26）が10日のDeNA戦で通算400打点と今季90打点に到達した。初回2死二塁から右翼へ高々と打ち上げた飛球を、蝦名が薄暮の空に見失うラッキーな先制適時二塁打。プロ5年目以内での「400」の大台と「2度の90打点」は、どちらも球団史上初の快挙となった。再びシーズン100打点ペースにも乗せ、連敗で15カードぶりに負け越したチームの中で気を吐いた。

歓喜に沸いた「9・7」から3日。佐藤輝が、天からの“ご祝儀”を授かった。初回2死二塁。カウント1―2から東が投じた5球目の高めのスライダーを天高く打ち上げた。落下地点へ向かう右翼・蝦名。浜風に進路を阻まれた飛球が力なく下降線をたどる中、甲子園上空に広がる薄暮に、白球がまぎれ込んだ。

「ラッキーでした」

会心でも豪快でもない一打ながら、しっかりとバットを振り切ったからこそ打球の高度が増した。凡飛にも気を抜くことなく、二塁を陥れた走塁も称賛の的。藤川監督が口酸っぱく言ってきた「凡事徹底」を誰よりも貫く男に、天が味方したと言っていい。

この打点で、シーズン90打点に到達した。前回リーグ優勝を果たした23年（92打点）以来、自身2度目の節目で、プロ5年目以内で2度の90打点は球団史上初。加えて、通算400打点にも達した。プロ5年目以内で「400」を刻むのは、こちらも創設90周年を迎えた猛虎で佐藤輝が初。長い歴史にあって、前人未到の領域に両足を踏み入れた。

「（90打点は節目？）あんまりそういうふうには思ってないですけど…。（東から2安打した）結果は良かったんじゃないですか」

5回2死一塁では技でも魅せた。三塁・筒香が三遊間の付近を守るなど、DeNA内野陣が全体的に右へ寄った「輝明シフト」を鮮やかに攻略。東が投じた外寄り高めの直球を砕き、ダイビングキャッチを試みた筒香の左を鋭く破った。4日中日戦以来、5試合ぶりのマルチ安打。9月の月間打率も・333となり、状態向上の兆しが見える。

「しっかりやることをやって、それだけです」

目の前の一戦に全力を尽くした先に、もう一つの金字塔も見えてくる。今季128試合目での90打点は、143試合換算でちょうど100打点。昨オフの契約更改で誓った「打率3割、30本塁打、100打点」の内、2つ目のミッションクリアを視界に捉えた。スラッガーの勲章と言える「30発＆100打点」――。覇権奪回を成し遂げた男は、次なる獲物の狩りに出る。 （八木 勇磨）

○…佐藤輝（神）が初回に先制の適時二塁打を放ち、通算400打点に達した。プロ入り5年目に通算400打点到達は、22年の村上（ヤ）以来3年ぶり9人目の最速記録で、阪神の選手では初めて。シーズンでは90打点目で、自己最多の23年92打点まであと2打点とした。阪神生え抜き選手で入団5年目までに2度のシーズン90打点以上はこちらも佐藤輝が初めて。田淵幸一と掛布雅之の6年目で2度目を上回った。