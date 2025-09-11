SNIDEL BEAUTY新作リップグロス♡透け感とツヤで自分色に

SNIDEL BEAUTYから、遊び心とツヤを両立させた新作「リップ グレイズ」9色が登場♡ガラスのような光沢で縦ジワをカバーし、透け感のある発色で唇を自分色に彩ります。阪急うめだ本店・ルミネ新宿2店・ルミネ有楽町店では先行発売、10月3日(金)からは全国の店舗および公式オンラインストアで購入可能。手軽に塗れて、忙しい毎日もチャーミングに演出できるマストアイテムです。

ツヤと透け感で叶える自分色リップ

SNIDEL BEAUTY「リップ グレイズ」は、高密着・高光沢・高抱水性のオリジナルオイルブレンドで、縦ジワをカバーしつつふっくらうるツヤの唇に。

ブルー・ピンク・イエロー・レッドパールなどを透かすシアーカラーで、塗るだけで“自分色”を演出できます。価格は税込2,530円。普段使いから手持ちルージュとの重ね塗りまで幅広く楽しめます。

限定色3色で遊び心と秋気分を

阪急うめだ本店限定「EX01 Inside Joke」、ルミネ新宿2店・ルミネ有楽町店限定「EX02 Cheerful Retreat」、アットコスメ限定「EX03 Romantic Dew」の3色は数量限定♡

それぞれスパークリングピンクやシュガーライラックなど、遊び心のある発色で秋のメイクをアップデートできます。

バッグやスマホチェーンに付けられるキャップ付きで、持ち歩きにも便利です。

SNIDEL BEAUTYリップグロスで毎日を彩ろう♡



新作「リップ グレイズ」9色は、透け感とツヤで自分色の唇を叶えるマストアイテム♡阪急うめだ本店・ルミネ新宿2店・ルミネ有楽町店で先行発売、10月3日(金)から全国発売の予定です。

手軽に塗れて縦ジワをカバー、限定色も揃うので、秋のデイリー＆お出かけメイクにぜひ取り入れて、唇と心を弾ませましょう♪ぜひこの機会にチェックしてみてください。