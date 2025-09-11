　オプション市場でドルのボラティリティ・スキューは下方向のバイアスが僅かに示されるに留まり、上下どちらにも備えた取引が主流となっている。全体的にドルのリスクリバーサルは下方向が若干優勢で取引されているものの、通貨ペア次第の状況になっている。

　主にユーロと人民元、豪ドルに対してはドル安方向での取引が優勢となっている一方、ペソ、ポンド、スイスフランに対してはドル高方向のポジションを積み増している。

　全体的にドル弱含みに備えたヘッジではあるものの、明確なトレンドは出ていない。

USD/JPY　147.34　EUR/USD　1.1723　GBP/USD　1.3550
USD/CAD　1.3850　AUD/USD　0.6625

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美