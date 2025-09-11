NY株式10日（NY時間11:38）（日本時間00:38）
ダウ平均　　　45462.41（-248.93　-0.54%）
ナスダック　　　21953.04（+73.55　+0.34%）
CME日経平均先物　43830（大証終比：-40　-0.09%）

欧州株式10日GMT15:38
英FT100　 9227.02（-15.51　-0.17%）
独DAX　 23632.95（-85.50　-0.36%）
仏CAC40　 7753.85（+4.46　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.523（-0.035）
10年債　 　4.049（-0.038）
30年債　 　4.704（-0.027）
期待インフレ率　 　2.370（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.653（-0.006）
英　国　　4.635（+0.012）
カナダ　　3.182（-0.047）
豪　州　　4.271（+0.007）
日　本　　1.564（-0.003）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.56（+0.93　+1.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3682.70（+0.50　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113832.50（+2314.67　+2.08%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万0942（+341020　+2.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ