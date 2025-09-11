ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２４８ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間11:38）（日本時間00:38）
ダウ平均 45462.41（-248.93 -0.54%）
ナスダック 21953.04（+73.55 +0.34%）
CME日経平均先物 43830（大証終比：-40 -0.09%）
欧州株式10日GMT15:38
英FT100 9227.02（-15.51 -0.17%）
独DAX 23632.95（-85.50 -0.36%）
仏CAC40 7753.85（+4.46 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.523（-0.035）
10年債 4.049（-0.038）
30年債 4.704（-0.027）
期待インフレ率 2.370（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.653（-0.006）
英 国 4.635（+0.012）
カナダ 3.182（-0.047）
豪 州 4.271（+0.007）
日 本 1.564（-0.003）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.56（+0.93 +1.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3682.70（+0.50 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113832.50（+2314.67 +2.08%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万0942（+341020 +2.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
