40代ママのおしゃれ服 →【ユニクロ】にアリ！ 大人に似合う「きれいめアイテム」

カジュアルな服装が似合わない……と思っているミドル世代は【ユニクロ】の「キレイめアイテム」を取り入れてみるといいかも。今回は、40代ママ@ma_anmiさんも愛用しているポロニットとサテンワンピをご紹介。秋先取りのオフィスコーデや、きちんとした場面にも使えるワンピコーデなど、おしゃれに着こなすコツもぜひ参考にして。

カジュアルすぎずキレイめに着こなせるリブニットポロ

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\2,990（税込）

リブニットカーディガンとポロシャツを組み合わせた、ハイブリッドなアイテム。襟付きデザインと、体に程よくフィットするリブ素材が上品見え。カジュアルすぎずキレイめに着こなしたいミドル世代にぴったりの1着です。インナーにキャミソールやタンクトップを合わせたレイヤードスタイルも楽しめるので、着こなしのバリエーションも広がりそう。

スタイルアップも◎ 秋先取りのオフィスコーデ

「先取り秋っぽコーデができるアイテム」と、40代ママ@ma_anmiさんもお気に入りの様子。清潔感があり爽やかな印象を与えるワイドパンツを合わせて、オフィスシーンにもぴったりの好印象コーデに。タックインしてベルトをアクセントにすれば、スタイルアップも狙えそうです。

大人コーデを格上げできそうなサテンキャミワンピ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

上品な光沢感のあるサテン生地と、バイアスカットによる美しいシルエットが魅力。華奢なストラップや顔まわりがスッキリ見えるVネックが、大人っぽい雰囲気も演出します。残暑が厳しい日はタンクトップやTシャツを合わせて、肌寒くなってきたらシアートップスやカーディガンを重ねて。夏→秋のシフトコーデにも活躍しそうです。

きちんと感が備わったおしゃれ見えお手本コーデ

ビスチェを重ねれば、コーデに奥行きがうまれメリハリのきいた着こなしに。きちんと感が備わったおしゃれ見えコーデは、@ma_anmiさんも「発表会や子どもの行事のきちんと場面にも使える」とリコメンド。Tシャツ・サンダル・バッグを白で統一して、洗練度アップも狙って。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i