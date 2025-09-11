米俳優レオナルド・ディカプリオ主演の映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督、日本公開１０月３日）のワールドプレミアが８日（日本時間９日）、米ロサンゼルスで行われ、キャストらが勢ぞろいした。

カンヌ（２００２年「パンチドランク・ラブ」）、ベネチア（１２年「ザ・マスター」）、ベルリン（０８年「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」）の世界３大映画祭の全てで監督賞を受賞した唯一の監督である名匠・アンダーソン監督の最新作は、最愛の娘をさらわれた元革命家のボブ（ディカプリオ）が次から次へと刺客に襲われる中で闘争心をよみがえらせ、戦いに身を投じていく物語。ボブを追い詰める変態軍人にショーン・ペン、ボブのピンチに現れる謎の空手道場の”センセイ”にベニチオ・デル・トロと、３人のアカデミー賞受賞俳優が演技バトルを繰り広げる。

ディカプリオは日本のファンに向けて「ハロー！ 日本の皆さん。映画館で会いましょう！ この作品は絶対に劇場で観てください。劇場で観なくてはダメですよ！」と念押し。アンダーソン監督が世に出るきっかけとなった監督作「ブギーナイツ」（日本公開１９９８年）の出演を、「タイタニック」への出演を理由に断ったことを最大の後悔と公言しているだけに、念願のタッグ作品に自信をのぞかせていた。

プレミア終了後には、早くも今年の米アカデミー賞の大本命との声が上がるなど、高評価が続出。一足先に作品を見た巨匠スティーブン・スピルバーグ監督も「これまでのアンダーソン監督のどの作品よりもアクションが満載で、何もかもが本当にすばらしい。なんてクレイジーな作品なんだ！」と絶賛したという。日本公開まで約３週間。期待が高まる。