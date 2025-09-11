ZERO HALLIBURTONから登場！iPhone17ケースとApple Watchバンド

米国発のトータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」から、待望のiPhone17／iPhone17 Pro対応ケースと、ブランド初となるApple Watch用バンドが登場します。象徴的なダブルリブデザインを継承しながら、衝撃に強い構造やワイヤレス充電対応など実用性も兼備。さらに新色スティールブルーを含む3色展開で、9月10日から予約受付を開始。9月中旬以降、全国直営店と公式オンラインで発売されます♪

iPhone17ケースは衝撃耐性も◎

ゼロハリバートンのiPhone17／iPhone17 Pro対応ケースは、アタッシェケースを思わせる美しいフォルムに加え、ポリカーボネートとTPUの二重構造を採用。

米軍規格「MIL-STD-810H Method 516.8」の落下試験をクリアし、大切な端末を守ります。

ワイヤレス充電にも対応し、手帳型（\9,900）と背面型（\7,150）の2種類を展開。カラーはブラック、マットシルバー、新色スティールブルーの3色から選べます。

ブランド初♡Apple Watch用バンド

初登場のApple Watch用バンドは、箔足文様を思わせる繊細な質感が魅力。熟練職人が仕上げた本革と、黒ニッケル仕上げのメタルパーツを組み合わせ、上品で耐久性にも優れています。

カラーはブラック、シルバー、スティールブルーの3色展開。対応サイズは49/46/45/44mm、価格は\14,850。iPhoneケースとおそろいで楽しめるのも嬉しいポイントです♡

予約・発売スケジュール

予約受付は2025年9月10日(水)から、直営店および公式オンラインストアで開始。iPhoneケースは9月19日(金)以降順次お届け、Apple Watchバンドは9月末～10月初旬にかけて発送予定です。

全国の直営店舗（新宿サザンテラス店、新丸ビル店、GINZA SIX店、東京ミッドタウン店、ヒルトンプラザ店）や公式オンラインで購入可能。気になる方は早めのチェックがおすすめです。

ゼロハリと共に、毎日をスタイリッシュに

ビジネスから日常まで寄り添うゼロハリバートンの新作は、ラゲージブランドならではの美学と最新機能を兼ね備えたアイテム。

iPhone17ケースとApple Watchバンドをリンクさせれば、統一感のあるコーディネートが完成します。実用性とラグジュアリーを両立させたラインナップで、日常をもっと洗練された時間へ♡