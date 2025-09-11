【ワシントン＝向井ゆう子、北京＝東慶一郎】米国のヘグセス国防長官と中国の董軍（ドンジュン）国防相が９日、ビデオ会議方式で会談した。

ルビオ米国務長官も１０日、中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）と電話会談し、意思疎通の重要性を確認した。両国は秋の首脳会談開催を模索しており、閣僚会談で地ならしを図っているものとみられる。

第２次トランプ政権の発足以降、米中国防相による対話は初めてとなる。米国防総省の発表によると、ヘグセス氏は「米国は中国との紛争を望んでおらず、体制転換や締め付けも追求していない」と伝えた。

トランプ米大統領は、１０月末から韓国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせた訪中も視野に、中国の習近平（シージンピン）国家主席との対面会談に意欲を示す。ヘグセス氏の発言には、対話姿勢を強調することで、首脳会談実現に向けた環境を整える狙いがありそうだ。

中国国防省によると、董氏は「両国首脳は両軍関係を非常に重視しており、首脳の合意に従い軍交流を推進すべきだ」と訴え、軍当局間の意思疎通強化を重視する姿勢を見せた。

一方で、董氏は台湾問題について「中国の完全統一は阻むことのできない歴史の大勢だ」と主張。「台湾を利用して中国を制するたくらみは失敗するだろう」と述べ、米国の台湾支援を強くけん制した。