明日はＥＣＢ理事会 利下げ終了を示唆すればユーロ上昇との見方も＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はドル買いが一服する中、ユーロドルもユーロ円も買いが優勢。ただ、小幅な値動きに変化はなく、ユーロドルは１．１７ドル台前半、ユーロ円は１７２円台後半での推移となっている。ユーロ円の２１日線は本日１７２．３０円付近に来ているが、その水準はしっかりと堅持しており、年初来の高値圏を維持している。



明日はＥＣＢ理事会が予定されており、据え置きが確実視されている。アナリストは、ＥＣＢが明日の理事会で利下げサイクルの終了を示唆すれば、ユーロは上昇する可能性があると指摘している。中銀預金金利は２．００％に据え置かれ、ラガルド総裁は９月１日の発言を踏襲して正式にインフレに対する勝利宣言をし、利下げサイクル終了を示唆する可能性が高いと見ているという。



これにより、特にＦＲＢが来週のＦＯＭＣでの利下げ再開が確実視されていることを考慮すると、ユーロドルは緩やかに上昇する可能性があるという。



EUR/USD 1.1728 EUR/JPY 172.87 EUR/GBP 0.8655



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

