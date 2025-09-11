Aぇ！groupがスキンケアブランド「アベンヌ」の新ウェブCM「アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に」篇に出演する。

新全身用保湿ケア「トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ」が乾燥した肌を1日中うるおう肌にしてくれるという商品の特長を表現。メンバーそれぞれが、顔や肩、首などにクリームを塗り、肌も心もうるおう様子を描く。

メンバーが自信のあるパーツを聞かれ、佐野晶哉は「俺、太もも。今日撮影しながら気付いた。俺、太ももめっちゃ奇麗。半パンで膝曲げたら結構見えるのよ」と語り「もっちもち、すっべすべ、サッラサラ。みんなに触ってほしい」と願望を語った。

すると末澤誠也が「黙って（佐野さんに）手取られてさ。佐野の太ももに手を置かれた。で、口パクで“もっちもち”って言ってた」と告白。佐野は「触って欲しいから。自信あるから」と話し、大好きなメンバーに共有したかったようだ。ライブなどで衣装を担当する末澤は「今後、佐野は衣装半パンでいいんじゃない？ライブとかも全部」と提案。佐野は「そうね、ライブも全部これでいいかも。見せたい見せたい」とかなり乗り気な姿勢を見せた。

17日からは草間リチャード敬太、正門、小島健が出演する「アベンヌの皮膚科学―独自CICA篇―」、24日から末澤、佐野が出演する「アベンヌの皮膚科学―つや肌美容液篇―」が公開される。

メンバーは白衣を着て登場。メンバーは草間が似合っていると絶賛し、佐野は「役とか来るんちゃう？そういう。ドラマとか映画とか」と期待。小島は「ぜひ！白衣の役で困っているハリウッドの方がいらっしゃったら」と世界に向けてアピールした。

CMの内容にちなみメンバーで知的な人を聞かれると、佐野、末澤、草間が正門に投票し、正門は佐野に投票。そんな中小島は自分に投票。末澤が「絶対ないわ、こじけんはない」とツッコむも「さっきも楽屋で、空き時間ずっと本読んでたやん」と主張。マーケティングの本を読んでいたといい「普通にちょっと興味があって。勉強で」と明かした。

一方、正門に投票した末澤が「やっぱり進行もするし、結構知的なワードでツッコんだりするときあるやん。正門も結構本読んでるし」とMC担当であることや“正門語録”などを理由に挙げると、草間も「歴史とか知識量は割とあるイメージ」と説明。正門は「頭の回転とか、地頭の良さを感じる。ボケもツッコミもできるし。バラエティーの立ち回りとか見ていても、それを感じて知的やなって」と佐野に投票した理由を話した。