メーカーさんのご厚意で「arrows Alpha」のSIMフリー版を長期試用させていただいております。

久しぶりに手にしたarrowsを懐かしく感じるとともに、年齢が上がって改めて独自機能の便利さ、ありがたさを感じております。

FCNTの力作「arrows Alpha」

「arrows Alpha」はCPUがMediaTek社のDimensity 8350 Extreme、RAMは12GB、ストレージは512GBもあり、ハイエンドと言い切ることはできないかもしれませんが、ミドルハイでもかなり上のレンジに入るAndroidスマホだと思います。

実際、操作感はとても良く、さくさくスルスル動きます。ミドルレンジのスマホだと、アプリの起動に引っかかりを感じたり、カメラのシャッターをパシャパシャと連続して押せないことがあったりしますが、Alphaはスムースですし連続撮影も可能。

私が普段使っている「iPhone 16」と比べても、Alphaの方が動きは滑らかと感じるくらいで、動作でストレスを感じたことは今のところありません。

外観はシンプルで、背面はマットでサラッとした手触り。丸みや曲線が優しい雰囲気を演出しつつ持ちやすさにつながっています。

全然そうは見えませんが、米国国防総省のMIL規格23項目に準拠し、水没させたり高圧・高温の水を当てたり、ディスプレイに金属を押し当てたり、コンクリートの床に落としたりしても大丈夫。

先日、強度などを試験している大和市中央林間にあるFCNTの実験室を見学させてもらいましたが、ハンドソープで端末を洗う検査で、洗った回数を正の字で数えている紙がシンクの前に貼られていて、地道な作業を繰り返している研究員の姿を想像して涙が出そうになりました。

1000回以上、洗っては乾かし、ちゃんと使えるかをチェックしているそう。手書きの正の字に感動しました。

「arrows Alpha」で個人的に気に入ったのは、本体右側面にある「Exlider（エクスライダー）」です。 指紋センサーでありつつ、指の動きを検知して、上下になぞると画面スクロール、ダブルタップすると表示の拡大が可能です。

電源ボタンであり、指紋センサーであり、Exlider用のセンサーでもある。認識精度は高いです。

ロックが解除されている画面でセンサーに触れるとExliderが起動。上下にスワイプして指を触れたままにしておくと画面がスクロール。ダブルタップで表示が拡大します。

スクロール速度、拡大表示の倍率などを設定できます。

Exliderでの画面スクロールは「X（旧Twitter）」の閲覧に最適。下になぞってそのままセンサーの上に指を置いておくと、自動で画面が流れていきます。

電車の中で片手操作するのに便利と紹介されていますが普段でも非常に快適。指を離せばピタッと止まるのも気持ちいいです。

スクロール速度は3段階で変えられます。Exliderはarrows NXでも搭載されていましたが、こんなに快適とは。侮っておりました。

また、センサーをダブルタップすると表示が拡大します。これはホーム画面や設定画面など、普通は拡大できない画面もできるところが素晴らしい。

寄る年波には勝てず、私の目も小さい文字が見えにくくなってきていますが、だからといってスマホの画面を常にすべて拡大表示したいわけではなく、必要なとき、必要な場所だけ大きくしたいという状態なので、片手でサクッと拡大表示できるのはとても便利です。

AIを起動できる「Action key」が左側面の上部に配置されているのも好きです。というのも、私はスマホを右手で持つことの多いので、左上だとうっかり間違って押してしまうことがないからという消極的な理由。

電源ボタンと離れている点も間違いがなくて良いです。Action keyにはAI以外の機能を割り当てて素早く起動することもできるので、何を割り当てるか考えてみたいと思っています。

操作感は文句なしの「arrows Alpha」ですが、少し気になったのがAlpha上で見る撮った写真の色や明るさ。かなり濃いというか、少し暗いというか。個人的には好きな色合いですが、「iPhone 16」と比べるとかなり暗く、濃い色だったので珍しいなと思いました。

なお、GoogleフォトとiCloudに保存された写真をパソコンにダウンロードして見ると、Alphaの方が暗めでしたがスマホ上で見るほどの差はありませんでした。ディスプレイの違いが大きいのかな。

両方とも画面の明るさ最大で確認。「iPhone 16」（上）と比較して、Alphaはかなり暗い仕上がりに見えますが、パソコンで見るとここまでの差はありません。Alphaの見え方も個人的には好きです。

これ以外にも、画面端から呼び出せる「スライドランチャー」や、ロック画面で使える「FASTメモ」、高速充電や自律神経の計測などなど、「arrows Alpha」には便利機能がたくさんあります。じっくり使ってみたいと思っています。