秋篠宮妃紀子さまが、11日に59歳の誕生日を迎え、成年式を終えた長男の悠仁さまやご家族への思いについて綴られました。

宮内庁は、紀子さまが広島県を訪問した際に贈られた折り紙の鳩などを秋篠宮さまと一緒にご覧になる映像を公開しました。

59歳の誕生日に際し、紀子さまは文書で、筑波大学に通う悠仁さまが、秋篠宮邸の畑で育てた野菜を使って自炊したり、今年の春に運転免許証を取得し、父親の秋篠宮さまが大学時代から愛用していた車「ビートル」を時々運転していると明かされました。

そのうえで、「成年式を終え、これから成年の皇族として、宮中の行事や祭祀、公的な仕事に携わるようになります。一つ一つの務めを大切にし、役割をしっかり担って自分の道を歩んでほしいと願っています」と綴られました。

また、次女の佳子さまについては、「これまで国内外で重ねてきた経験を活かして、務めに励んでもらいたいと思います。そして彼女らしい生き方、幸せを心から願っています」と記されました。

長女の小室眞子さんについては「眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています」「2人が初めての子どもを慈しみ育てているようでほほえましく感じています。家族3人の穏やかな日々と幸せを心から願っています」と言及されました。（ANNニュース）