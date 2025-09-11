巨人は１０日の広島戦（東京ドーム）に４―３で勝利。代打で途中出場した坂本勇人内野手（３６）が決勝犠飛を放った。

３―３の８回に一死満塁のチャンスを迎えると代打・坂本がＧ党の大歓声を浴びながら打席に立った。直球５つでカウント２―２と追い込まれながらも、６球目の低めのチェンジアップにうまく反応。左飛とすると、三走・増田大が快足を飛ばして本塁に生還し、決勝点をもぎ取った。坂本は「どこかでチェンジアップがくるかなと思いながらもなかなかこなくて。でもちゃんと頭にあったので、なんとか打ててよかったです」と振り返った。

７月半ばから代打を主戦場としている背番号６。「いきなり０から１００なのでうまくいったりいかなかったりして、そういう大変さを感じている」と要所をいきなり任される難しさを打ち明けつつ「打席に立ったらどういうシチュエーションでも気持ちは入るので、そこはスタメンと何も変わってないんじゃないんですかね」とプロ１９年の貫禄と意地を見せた。

期待を裏切らない３６歳のひと振りで２位を死守。チームの切り札としてクライマックスシリーズ出場を目指す。