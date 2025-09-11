【ロボ道 イングラム1号機 リアクティブアーマー装備】 【ロボ道 イングラム2号機 リアクティブアーマー装備】 9月11日 出荷開始 価格：各28,800円

threezeroは、1/35スケールアクションフィギュア「ロボ道 イングラム1号機 リアクティブアーマー装備」及び「ロボ道 イングラム2号機 リアクティブアーマー装備」を9月11日に出荷開始する。価格は各28,800円。

劇場アニメ「機動警察パトレイバー2 the Movie」より、イングラム1号機と2号機のリアクティブアーマー装備バージョンが登場。高さ約23センチの可動フィギュアで、素材にはダイキャストやABSなどの他に布が使用されている。

腕と太腿部の関節カバーには布が使用され、イングラムのシルエットの再現と可動を両立。特徴的なリアクティブアーマージャケット部は軟質PVC製で、ディテールを精密に再現している。

右ふくらはぎのサイドカバー開閉ギミックと、それに収納する「ハンドリボルバーカノン」や右手を伸ばすギミックを搭載。「1号機」には「泉野明」、「2号機」には「太田功」の非可動のフィギュアが付属し、コクピット内のシートに搭乗できる。各機に頭部パーツの展開ギミックや交換パーツが付属する。

「ロボ道 イングラム1号機 リアクティブアーマー装備」

【付属品】

・ハンドリボルバーカノン、スタンスティック（延びた状態）

・スタンスティック（縮んだ状態）

・ライアットガン

・左前腕部用シールド（内側に縮んだ状態のスタンスティックを収納可能）

・フェイスガードで覆った状態の交換式顔パーツ

・交換式手首パーツ各種（リラックスしたポーズの手1対、大きく開いたポーズの手1対、拳1対、ハンドリボルバーカノン保持用の右手、スタンスティック保持用の手1対、ライアットガン保持用の右手）

・パイロットフィギュア（泉野明）

・ロボ道アクションスタンド

「ロボ道 イングラム2号機 リアクティブアーマー装備」

【付属品】

・ハンドリボルバーカノン

・スタンスティック（延びた状態）

・スタンスティック（縮んだ状態）

・ライアットガン

・左前腕部用シールド（内側に縮んだ状態のスタンスティックを収納可能）

・交換式手首パーツ各種（リラックスしたポーズの手1対、大きく開いたポーズの手1対、拳1対、ハンドリボルバーカノン保持用の右手、スタンスティック保持用の手1対、ライアットガン保持用の右手）

・パイロットフィギュア（太田功）

・ロボ道アクションスタンド

(C)HEADGEAR

※発売日は流通により前後する場合があります。