「アイスだヨーヨー ハイパーボール」

Amazonは、タカラトミーアーツのメイキングトイ「アイスだヨーヨー」をセール価格で販売している。セール期間は9月23日23時45分まで。

本商品は、遊びながらアイスが作れる不思議なヨーヨー。今回のセールでは、「アイスだヨーヨー ハイパーボール」と「アイスだヨーヨー ポムポムプリン」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「アイスだヨーヨー」遊び方

・本体に氷、塩、水を入れ、オレンジジュースなどアイスの材料になるものを入れる。

・フタを締めて約3分、ヨーヨーをすると、材料が攪拌されるとともに本体内部は-7度(実測値)くらいまで冷え、アイスができる。紐を外して、ころがすことでもアイスができる。

【セット内容】

本体（1）、スプーン（1）、ヨーヨーのひも（1）、レシピ・取扱説明書（1）

【アイスだヨーヨー ハイパーボール】【アイスだヨーヨー ポムポムプリン】

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku（C)Pokémon

(C)T-ARTS

(C)2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)