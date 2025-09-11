劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓。（西安＝新華社配信）

【新華社西安9月10日】中国陝西省考古研究院はこのほど、同省渭南市澄城（ちょうじょう）県の劉家窪（りゅうかわ）芮（ぜい）国遺跡で春秋時代の高位者墓を発掘したと発表した。被葬者は芮国の君主夫人とみられる。

遺跡は澄城県王荘鎮劉家窪村の西1.5キロに位置し、2016年に墓が盗掘されたことで存在が明らかになった。その後、陝西省考古研究院や渭南市博物館、澄城県文化・観光局などからなる合同発掘チームが体系的な調査や探査、発掘を行い、城壁や壕（ごう）、大型の版築（はんちく＝土を幾層にも突き固める工法）基壇、高位者墓などを発見。遺跡の規模と遺物の等級から、春秋時代初〜中期にかけての芮国後期の都邑（とゆう＝都城）だったと考えられる。

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓で出土した漆盒（しつごう）と漆豆（しっとう）。（西安＝新華社配信）

今回発掘した墓は墓道のない大型墓で、遺跡の東I区墓地にあり、「M3」墓と名付けられた。盗掘被害を受けていたものの、銅鼎（どうてい）2点、鈕鐘（ちゅうしょう）1組、鎛鐘（はくしょう）1組などが出土し、出土器物の分析から、造営年代は春秋時代初〜中期の境から中期前半と推定できるという。

東I区墓地は芮国君主を含む春秋時代初〜中期の貴族墓地とされ、「M3」墓は墓地で最も格式の高い2基の大型墓「M1」「M2」の間に位置していた。これまでの発掘と研究により、M1とM2は君主の墓とみられており、M3墓は青銅製武器の出土がないことから女性の墓とみられ、君主夫人の可能性が高い。（記者/楊一苗）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した石墜（せきつい＝装飾品）。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した玉玦（ぎょくけつ）。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓で出土した鎛鐘。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した猪竜形玉飾。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した権杖（けんじょう）の杖頭。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した玉魚。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した玉蝉（ぎょくせん）。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓で出土した鈕鐘。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した方形蚌泡（ほうほう＝装飾具）。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓で出土した車馬器と権杖の杖頭。（西安＝新華社配信）

劉家窪芮国遺跡の「Ｍ３」墓から出土した円形凹口玉飾。（西安＝新華社配信）