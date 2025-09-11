静岡県裾野市で9月10日、乗用車2台が衝突する事故があり、乗っていた大学生ら8人が重軽傷を負いました。

事故があったのは、裾野市茶畑の芦ノ湖スカイライン2．5キロポスト付近で、午後4時過ぎ、関係者から110番通報がありました。

現場は片側1車線で、どちらかがセンターラインをはみだし、正面衝突したということです。

この事故で、乗用車を運転していた神奈川県箱根町に住む会社役員の男性（48）が、足を強打し骨折する重傷を負いました。

もう一方の乗用車には大学生7人が乗っていて、千葉県船橋市に住む女子大学生（20）と、東京都足立区に住む女子大学生（19）も足を強打し骨折する重傷を負いました。

運転していた東京都東久留米市に住む男子大学生（20）、同乗していた東京都足立区に住む男子大学生（20）、東京都日野市に住む女子大学生（20）、埼玉県さいたま市に住む女子大学生（19）、神奈川県葉山町に住む女子大学生（18）はいずれも軽傷でした。

現場は午後4時40分から上下線で通行止めとなりましたが、芦ノ湖スカイラインの営業終了に伴い、午後7時に解除されました。

警察が、事故の原因を詳しく調べています。