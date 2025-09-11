Bass Module 500

Amazonにて、BOSE製サラウンドスピーカーがセール対象となっている。セール期間は9月24日まで。なおセール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象商品がセール価格となっているかを確認したのち購入してほしい。

今回セール対象となっているのは「Bass Module 500」（セール価格49,300円）、「Bass Module 700」ボーズブラック/アークティックホワイト（セール価格各83,300円）、「SURROUND SPEAKERS」ボーズブラック/アークティックホワイト（セール価格各42,000円）の5種。

セール対象のスピーカーはそれぞれ「Bose Smart Soundbar」各種や「Bose TV Speaker」などと接続可能。

Bass Module 700ボーズブラック

Bass Module 700アークティックホワイト

SURROUND SPEAKERSボーズブラック

SURROUND SPEAKERSアークティックホワイト

