【Amazonセール】AmazonでBOSEのサラウンドスピーカーが約15％引きに
【Amazon BOSEスピーカーセール】 実施期間：9月24日まで
Bass Module 500
Amazonにて、BOSE製サラウンドスピーカーがセール対象となっている。セール期間は9月24日まで。なおセール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象商品がセール価格となっているかを確認したのち購入してほしい。
今回セール対象となっているのは「Bass Module 500」（セール価格49,300円）、「Bass Module 700」ボーズブラック/アークティックホワイト（セール価格各83,300円）、「SURROUND SPEAKERS」ボーズブラック/アークティックホワイト（セール価格各42,000円）の5種。
セール対象のスピーカーはそれぞれ「Bose Smart Soundbar」各種や「Bose TV Speaker」などと接続可能。
Bass Module 700ボーズブラック
Bass Module 700アークティックホワイト
SURROUND SPEAKERSボーズブラック
SURROUND SPEAKERSアークティックホワイト
(C) Bose Corporation 2025