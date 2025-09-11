画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098542567）より

【「マネマネにちにち」2巻】 9月11日 発売 価格：935円

小学館は、マンガ「マネマネにちにち」の2巻を9月11日に発売する。価格は935円。

本作は「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏による最新作。とある高校の硬式野球部を舞台に、1年生マネージャーの3人の青春が描かれていく。

2巻では季節が初夏に変わり、衣替えにプール掃除、初めての公式戦に向けたお守り作りなどが描写される。

また「ゲッサン」連載時のカラーページをカラーで収録しているほか、幕間描き下ろしカット5点と巻末描き下ろしオマケマンガ4ページが掲載されている。

【「マネマネにちにち」2巻あらすじ】

日常×ちょいラブ？ハイブリッドコメディー

『からかい上手の高木さん』の山本崇一朗最新作第2巻！

舞台はとある高校の硬式野球部。1年生マネージャーの3人の青春の日日是好日！

季節は初夏へ───

衣替えにプール掃除、初めての公式戦に向けたお守り作りなどなど……

夏本番に向けた準備ちゃくちゃくのにちにち！

ドキドキの夏の県大会の行方は……？

どこにでもあるようで、ここにしかない青春のにちにち！

ゲッサン本誌掲載時のカラーページを単行本でもカラーで収録＋幕間描き下ろしカット5点＋巻末描き下ろしオマケ漫画4ページ掲載の豪華仕様単行本!!



