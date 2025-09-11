「マネマネにちにち」2巻が本日発売！ 衣替えにプール掃除、お守り作りも野球部マネージャーの“ちょいラブ”コメディ
画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098542567）より【「マネマネにちにち」2巻】 9月11日 発売 価格：935円
小学館は、マンガ「マネマネにちにち」の2巻を9月11日に発売する。価格は935円。
本作は「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏による最新作。とある高校の硬式野球部を舞台に、1年生マネージャーの3人の青春が描かれていく。
2巻では季節が初夏に変わり、衣替えにプール掃除、初めての公式戦に向けたお守り作りなどが描写される。
また「ゲッサン」連載時のカラーページをカラーで収録しているほか、幕間描き下ろしカット5点と巻末描き下ろしオマケマンガ4ページが掲載されている。【「マネマネにちにち」2巻あらすじ】
日常×ちょいラブ？ハイブリッドコメディー
『からかい上手の高木さん』の山本崇一朗最新作第2巻！
舞台はとある高校の硬式野球部。1年生マネージャーの3人の青春の日日是好日！
季節は初夏へ───
衣替えにプール掃除、初めての公式戦に向けたお守り作りなどなど……
夏本番に向けた準備ちゃくちゃくのにちにち！
ドキドキの夏の県大会の行方は……？
どこにでもあるようで、ここにしかない青春のにちにち！
ゲッサン本誌掲載時のカラーページを単行本でもカラーで収録＋幕間描き下ろしカット5点＋巻末描き下ろしオマケ漫画4ページ掲載の豪華仕様単行本!!