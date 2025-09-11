Aぇ! group出演、アベンヌWEB CM＆インタビュー＆メイキング動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが出演するアベンヌのWEB CM『アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に』篇が公開された。

■Aぇ! groupメンバーが肌も心もうるおうWEB CM

アベンヌが、9月21日より新全身用保湿ケア“トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ”を発売する。それに伴い9月11日より、アベンヌのイメージキャラクターを務めるAぇ! groupが出演するキービジュアル及びWEB CM『アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に』篇が公開となる。

WEB CMでは、新全身用保湿ケア“トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ”が乾燥した肌を1日中うるおう肌にしてくれるという商品の特長を表現。メンバーそれぞれが、顔や肩、首などにクリームを塗り、肌も心もうるおう様子を描いた。

■インタビュー＆メイキング動画も公開

同日よりインタビュー＆メイキング動画も公開。インタビューではCM撮影の感想やイメージキャラクター就任の反響などについて語っている。Aぇ! groupの決めポーズ・Aぇポーズならぬ、「Aぇ肌ポーズ」も披露している。

メイキングでは、今後順次公開される白衣姿の動画の撮影シーンも収録。その他、メンバー1知的な人やギャップがある人、自信があるパーツなど、動画には収まりきらなかったインタビューをテキストインタビューとして公開。

インタビュー＆メイキング動画でも収めた白衣姿のAぇ! groupが見られる2本のWEB CM『アベンヌの皮膚科学』篇は、9月17日より順次公開される。9月11日よりキービジュアルが先行公開。今回公開となる優しく大人な雰囲気をまとったWEB CMとは打って変わり、皮膚科学研究員に扮したAぇ! groupのクールで洗練された姿が見られる。

■今後の展開

9月17日より、正門・小島・草間の3名が出演するWEB CM『アベンヌの皮膚科学―独自CICA篇―』、9月24日より、末澤・佐野の2名が出演するWEB CM『アベンヌの皮膚科学―つや肌美容液篇―』を公開。メンバーたちはそれぞれ皮膚科学研究所に勤める研究員として、白衣を着用して登場する。顕微鏡や試験管などを使用して研究する姿など、クールで洗練された姿に注目だ。

今後公開予定の動画に関する続報は特設サイト・アベンヌ公式SNSをチェックしよう。

■Aぇ! group インタビュー

■Aぇ! group テキストインタビュー

■【動画】WEB CM『アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に』篇

■【動画】インタビュー&メイキング

■【画像】キービジュアル他

■関連リンク

アベンヌ OFFICIAL SITE

https://www.avene.co.jp/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157