秋篠宮妃の紀子さまは、59歳の誕生日を迎えられました。宮内記者会からの質問に対して、文書で回答を寄せられました。3問目を紹介します。全文は以下の通りです。（表記は宮内庁公表のまま）

問3）ご家族について伺います。佳子さまのブラジル公式訪問などのご活動や家庭でのご様子をどうご覧になっていますか。佳子さまの結婚や将来についてご家族で話し合われていることがあればお聞かせ下さい。秋篠宮さま、悠仁さまを含め、最近のご家族のエピソードをお聞かせ下さい。現在米国で生活する小室眞子さんの第1子出産についてお慶び申し上げます。ご夫妻にとって初孫が誕生したことについての感想や親子の様子を可能な範囲でお聞かせ下さい。

＜佳子のブラジル公式訪問などの活動＞

この一年も佳子は、国内そして海外でもさまざまな公的な活動がありました。これまで以上に、それぞれの務めに心を尽くして取り組んでいるように感じられ、心強く思っております。

ご質問いただいた、ブラジルの公式訪問についてですが、ブラジルであたたかくお迎えいただいたことにとても感謝していました。帰国後、佳子は訪問先での出来事やお会いした方々のことを話してくれました。佳子がお会いした方の中には、宮さまと私が10年前に日ブラジル外交関係樹立120周年の機会に訪問したときお目にかかった方や、以前にブラジル日本語センター主催の「ふれあい日本の旅」に参加して宮邸を訪ねてくださった方々もいらっしゃったそうです。交流の絆がつながっていくことを大変うれしく思いました。

佳子がブラジルを訪問していた期間に開催された「産経児童出版文化賞授賞式」には、私が代わりに出席しました。7年ぶりのことでした。式典に出席するにあたり、佳子は以前の受賞作品のことをいろいろと話してくれました。今回、写真絵本の作品で大賞を受けられた大西暢夫さんは、以前に私が式典に出席した平成23（2011）年にも大賞を受けられ、久しぶりにお目にかかる機会になりました。長く審査員を務められている方々にも再会し、児童出版に関わる方々の変わらぬ熱い思いを伺うことができました。

＜佳子の結婚や将来について＞

これまで国内外で重ねてきた経験を活かして、務めに励んでもらいたいと思います。そして彼女らしい生き方、幸せを心から願っています。

＜家族のエピソード＞

宮さまと、仕事を終えた夕方の時間などに二人で美術の展覧会に出かけることがあります。ゆっくり作品を鑑賞し、ミュージアムショップに立ち寄って絵葉書やクリアファイルをそれぞれ選んで求め、感想を話し合いながら帰るのが一つの楽しみです。クリアファイルはすぐに書類を入れて使ったり、しばらく手元に置いたり、クリアファイルは二人の小さなブームになっています。

佳子が彼女らしい言葉を家族にかけてくれることが度々あります。たとえば、3月に悠仁が成年にあたっての初めて記者会見に臨む前には、自分の経験を思い出しながらアドバイスをしていました。親としてほほえましく、うれしく感じました。

悠仁は今年の春に運転免許証を取得しました。その後、宮さまが大学時代から愛用されてきた山吹色のビートルを時々運転しています。この車は家族のさまざまな思い出を乗せてきました。今では宮さまが助手席に乗ることもあり、二人で御用地内をドライブして楽しんでいることもあります。

＜初孫が誕生したことについての感想・親子の様子＞

今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています。自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちになりました。どのような名前で呼んでもらおうかしらと考えたり、子どもたちが小さかったときに読んでいた絵本を取り出して、膝の上にのせて絵本を一緒に読んでいたときのことを思い出したり、ぬいぐるみやおもちゃで遊んだことを懐かしんだりしています。

眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています。そしていつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています。

2人が初めての子どもを慈しみ育てているようでほほえましく感じています。家族3人の穏やかな日々と幸せを心から願っています。