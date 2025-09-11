日経225先物：11日0時＝80円高、4万3950円
11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円高の4万3950円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては112.33円高。出来高は4566枚となっている。
TOPIX先物期近は3145ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.03ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43950 +80 4566
日経225mini 43945 +65 94020
TOPIX先物 3145 -1 2856
JPX日経400先物 28235 -5 309
グロース指数先物 773 -1 394
東証REIT指数先物 売買不成立
