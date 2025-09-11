　11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円高の4万3950円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3837.67円に対しては112.33円高。出来高は4566枚となっている。

　TOPIX先物期近は3145ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.03ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43950　　　　　 +80　　　　4566
日経225mini 　　　　　　 43945　　　　　 +65　　　 94020
TOPIX先物 　　　　　　　　3145　　　　　　-1　　　　2856
JPX日経400先物　　　　　 28235　　　　　　-5　　　　 309
グロース指数先物　　　　　 773　　　　　　-1　　　　 394
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース