秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられました。

紀子さまは、誕生日に際し宮内記者会からの質問に文書で回答されました。

長男・悠仁さまが成年式の一連の行事を終えて「安堵しております」と記し、秋篠宮さまから話を聞くなどして準備を進めてきたことに、「伝統ある宮中の行事を父から子へ伝え、悠仁が今回の行事を大切に務めることにつながったことを感慨深く思っております」とつづられました。

そして成年皇族として「一つ一つの務めを大切にし、役割をしっかり担って自分の道を歩んでほしい」と願われました。

また2月に運転免許を取得した悠仁さまが、秋篠宮さまが大学生時代から愛用してきた山吹色の「ビートル」の助手席に秋篠宮さまを乗せ、赤坂御用地内のドライブを楽しむこともあると明らかにされました。

戦後80年にあたっては、2回の広島訪問などでの様々な出会いを通して「戦争の記憶は過去に留まるものではなく、現在につながっているとの思い」を強くしたと記されました。

一方、長女・小室眞子さんが初孫となる第1子を出産したことに「家族そろって大変うれしく思っています」とし「孫が少しずつ遠出できるようになり、 旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたら」と祖母としての思いをつづられました。