問２ この１年間で印象に残った出来事や出会いについてお聞かせ下さい。

秋篠宮家の活動は多岐にわたり、紀子さまお一人で公務にも臨まれていますが、現在の体調や今後の抱負についてお教えください。

＜この一年間で印象に残った出来事や出会いについて＞

この一年の間に、さまざまな印象に残る出来事や出会いがありました。この度は、主に戦後８０年にあたってのこと、トルコと日本との長年の交流、大阪・関西万博での出会い、そして金沢市から奥能登、珠洲市を訪ねたことについて、心に残ったことや関連する出来事、出会いをふり返りたいと思います。

戦後８０年にあたってのこと

今年は、戦後８０年にあたって催された展覧会、映画の上映会、舞台などを訪れ、関係者からお話を伺うと共に、残された写真や映像、遺品、本やアートなどを通して学び、考え、日本のこと、世界のことにより目を向ける糸口になりました。

７月下旬に、宮さまとご一緒に広島市を訪れた折には、広島市の高校３年生が高校生平和大使としてノーベル平和賞授賞式に参列し現地ノルウェーの高校生と交流したことや、被爆された曽祖父母方のことを語ってくれました。また、当時の白黒写真をＡＩによってカラー化し、戦争を体験した人たちからの聞き取りに基づいて補正し「記憶の色」を蘇（よみがえ）らせる活動をしている方や、国際的な平和活動に将来携わるためのプログラムに参加している高校生など若い人たちともお話をすることが出来ました。

また８月に佳子と広島市を訪ねたときに、姉妹都市であるホノルル市の子どもたちが演じたミュージカルを鑑賞しました。被爆して１２歳で白血病で亡くなった佐々木禎子さんの物語を描いたこの舞台は、子どもたちの歌声と踊りで作り上げられ、平和を願う強いメッセージが会場に広がっていくのが感じられました。

このように若い世代の人々が、戦争の記憶や記録を未来に残し、語り継ぐ姿に接したことはとても印象深いものがありました。

私自身、戦争を経験していない世代の人として、佳子と訪ねた広島原爆養護ホーム舟入むつみ園の皆さまとのひとときも忘れ難いものでした。私たちをあたたかく迎えてくださり、戦時中のご経験やいまご関心のあることなどを伺い、平和の願いをこめた折り紙の鳩をいただきました。東京に戻りましてから、早速宮さまと悠仁に折り紙の鳩を見せながら舟入むつみ園での大切な語らいのひとときを伝えました。

戦後の８０年を経た今年、改めて気づいたことは、身近な場所に今もなお戦争の記憶をとどめるものがいくつもあるということでした。そのうちの一つである広島市の袋町小学校平和資料館をこの夏に訪ねました。小学校は当時、避難所や救護所として使われ、壁面に被爆者の消息を知らせる「伝言」が残されていました。被爆後の様子を今の私たちに伝えてくれる場所でした。

また、被爆した樹木にも会いに行きました。大地に張る根からは８０年前とつながる尊い命を感じました。当時のことを思いながら戦争について考え、街の復興に向けて力を合わせていった人々のことも考えました。こうした出会いを通して、戦争の記憶は過去に留（とど）まるものではなく、現在につながっているとの思いを強くしました。

大切な命。命（ぬち）どぅ宝。

私は毎年１回、自分の学生時代のことを大学でお話しする機会があります。今年も大学の恩師である外間（ほかま）守善（しゅぜん）教授から琉歌を学んだこと、外間先生が沖縄師範学校の生徒として軍に動員されて多くの学友を亡くし、疎開のため乗船した対馬丸の沈没によって妹さんを亡くされたこと、そして外間先生のご友人であり、「踊ることは祈ること」と話される舞踊家の志田房子さんの琉球舞踊についてのお話をしました。

大学生の頃の私のように、外間先生の辛（つら）いご経験が心に重く残る学生や、恩納（うんな）なべ（なびー）ののびやかな琉歌、琉球舞踊の美しい衣装に心惹（ひ）かれる学生がいました。戦争を体験した恩師方から私が聞き、学んだこと、そして、沖縄の人々が心のよりどころとして強い意志をもって大切にしてきた文学や芸術をつないできたお気持ちを伝えていくことにより、若い世代がその歴史や文化を知る一つのきっかけになり、共に考えていくことができればと思います。

公式訪問をしたトルコと日本との交流の歴史と絆

昨年１２月に、日本とトルコの外交関係樹立１００周年にあたり、宮さまとご一緒に初めてトルコを訪問しました。トルコは日本と長年にわたって友好関係を築いてきた国の一つです。１２５年前に当時のオスマン帝国の使節団を乗せたエルトゥールル号が和歌山県沖で遭難し、串本町民の献身的な救助活動によって６９名のトルコ人乗組員が助けられました。４０年前のイラン・イラク戦争のときには、テヘランに取り残された日本人が、トルコ政府のはからいでトルコ航空の特別機で出国することができました。

２０１１年の東日本大震災後には、宮城県の被災地でトルコの緊急援助隊が長期間にわたって支援にあたり、２０２３年に発生したトルコ・シリア地震では、国際緊急援助隊による救助活動や医療支援、復旧・復興の専門家の派遣のほかにも、国際赤十字やＮＰＯ団体を通じて募金や物資が送られました。このような助け合いが両国の友好関係を培ってきました。今回の訪問の準備中に、そして訪問中に現地で出会った方々から、両国の強い絆を実感することができました。

文化や芸術、学術研究の分野でも、日本とトルコの間にはさまざまな交流があります。日本では、トルコの歴史や文化を紹介する展覧会が度々開催されて多くの人が足を運び、文化財の保護や修復に関しても協力が続いています。どちらの国も地震が多いことから、防災の研究や防災教育についても関心が共有されています。

またトルコには古代遺跡が数多くあることから、考古学の分野でも交流が深く、多くの日本人研究者がトルコでの調査研究に携わっています。その一つであるカマンカレホユック遺跡は、三笠宮崇仁親王殿下のご発意により本格的な調査が始まり、地域の住民の協力も得て、４０年にわたり研究と調査が続けられています。

昨年１２月の公式訪問のときに、この遺跡を宮さまと訪れ、プロジェクトの初期から従事してこられた大村幸弘アナトリア考古学研究所名誉所長が、約４０００年前の地層から人工の鉄が発掘されたことなど遺跡調査について熱心に説明してくださいました。研究所に併設された出土品を展示する博物館には子どもたちも多く訪れ、木々の緑と滝が美しい日本庭園は結婚の記念写真を撮影する場所としても人気があり、地元の人たちの憩いの場になっているというお話を伺いました。

その大村さんが今年の５月下旬にトルコで急逝され、深い悲しみを覚えております。学術研究から発掘調査の作業に携わるトルコの人々への思いまで、常に真摯（しんし）にお気持ちを語ってくださった姿が心に残っています。

これまで二国間の交流に尽力されてきた日本とトルコ両国の皆さまのおかげで、今日の友好関係があることに改めて感謝いたします。今後も両国の絆が発展していくことを願っています。