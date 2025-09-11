秋篠宮妃紀子さまが５９歳の誕生日にあたり、宮内記者会の質問に寄せられた文書回答の全文は次の通り。

◇

問１ ９月６日に悠仁さまは成年式を迎えられました。成年式を終えられた感想とともに、成年皇族としてどのように歩んでほしいか、期待をお聞かせ下さい。今年４月に筑波大に進学され、母として悠仁さまの成長を具体的にどのような場面で感じられていますか。大学や家庭、成年式の準備など最近のご様子も合わせてご紹介ください。海外留学についてご家族で話し合っていることがあれば、お教え下さい。

＜成年式を終えて＞

先週の９月６日、悠仁の誕生日に成年式がおこなわれました。天皇陛下から賜った冠をお受けするお儀式に始まり、天皇、皇后両陛下にご臨席を賜りました「加冠の儀」、宮中三殿での拝礼に臨む「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」、天皇、皇后両陛下にご挨拶申し上げる「朝見の儀」をはじめとする一連の儀式が執りおこなわれ、内宴には上皇、上皇后両陛下にもご臨席を賜りました。

翌日、悠仁は伊勢に向かい、８日に神宮を参拝し、その後に神武天皇山陵を参拝しました。９日には昭和天皇山陵をはじめとする御陵を参拝しました。そして昨日おこなわれた午餐では、出席いただいた三権の長をはじめとする方々にご挨拶しました。

成年式は、古くから宮中でおこなわれてきた儀式です。昭和６０（１９８５）年１１月に催された宮さまの成年式から４０年経っており、当時のことを知る職員がほとんどいない中、資料を紐解き、有職故実の専門家などのお話を伺い、関係者と準備を進めました。

成年式がおこなわれた９月６日は夏の装束を着る時期で、宮さまの成年式が執りおこなわれた１１月は冬の装束の時期であるため、夏冬に違いのない、未成年が着用する黒絹製の一種の額当て「空頂黒●」（くうちょうこくさく）と、檜の薄板を重ねた扇子「檜扇」は宮さまがお使いになったものを使い、その他は式がおこなわれる季節に合わせて夏用の装束を新たに調えました。

宮さまが４０年前に使った空頂黒●と檜扇、悠仁自身が５歳のときに着袴の儀・深曽木の儀で使った未成年が持つ「横目扇」、そしてこの度新しく調えた装束とを合わせて臨んだ成年式でした。（※●は「巾」の右に「責」、読みは「さく」）

悠仁は、宮さまや私と一緒に専門家をはじめ関係者と話し合いながら、行事に向けて支度をおこなっていきました。夏頃からは、装束を着たときの所作や笏の持ち方などについて少しずつご助言をいただきました。こうした過程の中で、装束と所作について関心をもって学び、儀式の意義と共に自らの責任と務めを感じたようです。伝統ある宮中の行事を父から子へ伝え、悠仁が今回の行事を大切に務めることにつながったことを感慨深く思っております。

こうして成年式と関連する諸行事を終えることができましたことに安堵しております。また、このように悠仁が一つ一つの務めを果たし、一連の行事が滞りなくおこなわれるように、準備し支えてくださった関係者のご尽力に深く感謝しております。そして、悠仁が誕生してから成長していく日々をお見守りくださり、成年式を迎えたことへ祝意を寄せてくださった多くの方々に心から感謝いたします。

＜成年の皇族としてどのように歩んでほしいか、期待していること＞

悠仁は昨年９月の誕生日に、１８歳の成年を迎えました。そのときは高校生活を送る中で、進路について先生や家族とも話し合いながら、目標に向けて勉学に励んでいました。冬に大学の進学先が決まり、高校を卒業する前に、記者会見がおこなわれ、成年の皇族としての立場や思い、これまでの経験や現在の関心事などをまとめて話す機会がありました。悠仁にとって公の場で自分の考えを伝える貴重な経験になったと思います。

また今年の２月には、京都府北部にある「舞鶴引揚記念館」を一人で訪ね、現地の中学生、高校生、大学生たちに案内していただきました。平成２９（２０１７）年の春に宮さまと私も訪ねた記念館であり、折にふれて話をしていました。これからも、一人で初めて訪ねていく場所もあれば、再訪する場所もあると思います。また今まで私たち家族が訪れたことがない場所などに出かけることもあることでしょう。

今年の春まで高校生活を、そして大学入学後も学生生活中心の日々を送っています。在学中は学業優先になると思いますが、成年式を終え、これから成年の皇族として、宮中の行事や祭祀、公的な仕事に携わるようになります。一つ一つの務めを大切にし、役割をしっかり担って自分の道を歩んでほしいと願っています。

また、公的な仕事や活動に携わる礎を築くうえで、関連する本や資料を読み、多くの方々からお話を伺うことに加えて、大学以外も学びの場として捉え、訪ねた場所で人々と出会い、暮らし・文化や歴史にふれたり、街中や自然の中を歩いたり、交流をしたりすることも大事であると考えています。いまは大学生として学業に取り組む傍ら、多様な経験をしながら視野を広げる機会を積極的に持ってほしいと思います。

＜母として悠仁の成長を具体的に感じられた場面＞

幼稚園から高校まで通っていた東京都文京区から、今年の春に茨城県つくば市の大学へ通うようになり、早くも半年が経とうとしています。

大学生になってからの生活は、シラバスの確認や履修する講義の登録、課題の提出まで大部分をオンラインで進めることや、広い学内を自転車で移動することなど、初めての経験が多いようです。暮らす場所も東京と茨城（つくば）と組み合わせた形になり、家族と離れて過ごす時間が長くなりました。

行動範囲が広がり、自分の予定を組み立てていく機会も増えています。高校生のときは、学校の時間割や年間のスケジュールが決まっていましたが、悠仁が在学する大学では、夏までに時間割（モジュール）が３回変わり、その他の課外活動もあるので、悠仁がどのように過ごしているか想像しにくいと感じるときもありました。

そうした中で、悠仁が家族との時間を大切に考えて、私たちの仕事などの予定を確かめながら、一緒にすごす時間をさりげなく作り出そうとしてくれているようで、うれしく思っています。ときにはこちらの畑で育てた野菜を自炊するためにつくばへ持っていくこともあり、東京とつくばでの生活をそれぞれ工夫している姿に成長を感じてもいます。

＜海外留学について＞

大学でさまざまな講義を受け、この先の学業について具体的に考えていく中で、海外留学も一つの選択肢になるのかもしれません。悠仁が今年の春の記者会見で家族とよく相談して検討したいと話していた気持ちを尊重したいと思っております。