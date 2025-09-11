日本の探査機「はやぶさ２」が持ち帰った小惑星リュウグウの砂を分析したところ、リュウグウの元となった天体に約４５億年前から１０億年間にわたって大量の氷が保持されていたことが分かったと、東京大などの研究チームが発表した。

地球の水や生命の起源に迫る成果で、論文が１１日、科学誌ネイチャーに掲載される。

リュウグウは約４５億年前の太陽系初期に生まれた直径数十〜数百キロ・メートルの母天体に、別の天体が衝突し、飛散した岩石が集まって形成されたとされる。母天体内部では形成からの数百万年間に水と岩石が反応して、水を含む鉱物が作られたことが分かっていた。

チームは今回、数億〜数十億年前の岩石の年代を測定できる手法でリュウグウの試料を調べた。結果を詳細に検証すると、母天体が形成されてから１０億年間、水は氷の状態で内部に残っていたことが新たに分かった。

その量は従来の想定の２〜３倍で、母天体の重量の２０〜３０％と見積もられた。氷は、リュウグウが形成された天体との衝突で生じた熱で水となり、失われた。東大の飯塚毅准教授（宇宙地球化学）は「米国の探査機が小惑星ベンヌから持ち帰った試料と比較することで、小惑星内部の水の歴史に迫りたい」と話している。

横浜国立大の小林憲正名誉教授（宇宙生物学）の話「生命に欠かせない水が小惑星にこれまでの想定より豊富にあったことは、地球に降り注いだ隕石（いんせき）が生命の誕生に重要な役割を果たしたことを改めて裏付ける成果だ。リュウグウの有機物も、形成された当初は今より豊富だった」