秋篠宮妃紀子さまは１１日、５９歳の誕生日を迎え、宮内記者会の質問に文書で回答された。

成年式を終えた筑波大１年の長男悠仁さま（１９）について、「成年皇族として一つ一つの務めを大切にし、役割をしっかり担って自分の道を歩んでほしい」と願われた。

成年式は４０年ぶりで、悠仁さまはご両親と儀式の専門家の話を聞いて準備を進められた。秋篠宮さまから宮中の伝統が引き継がれ、紀子さまは感慨深く思われたという。

悠仁さまは宮邸（東京都港区）と茨城県つくば市の集合住宅の２拠点で生活されている。宮邸の畑で育てた野菜を自炊のため持って行かれるといい、紀子さまは、工夫する姿に「成長を感じています」と記された。

悠仁さまは今春、運転免許証を取得。秋篠宮さまが大学時代から愛用してきた山吹色のビートルを時折運転されており、秋篠宮さまが助手席に乗られることもあるという。

この１年、紀子さまは戦後８０年にあたり広島を２度訪れるなど地方訪問は２０回に上った。石川県珠洲市の図書館を私的に訪ね、能登半島地震で被災した子供向けのイベントも開催された。

次女の佳子さま（３０）の結婚や将来については「彼女らしい生き方、幸せを心から願っています」とつづられた。最後に長女の小室眞子さん（３３）の出産に触れ、「家族そろって大変うれしく思っています。よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています」と結ばれた。