７人組アイドルグループ「なにわ男子」が１０日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。

メンバーたちは、テーマに対して「格付けランキング」を実施。自分が何番目に面白いかを予想し合う中、道枝駿佑を最下位７位と予想するメンバーが続いた。

高橋恭平と西畑大吾は、自身を６位に、道枝を７位と予想。西畑は「謙遜とかなしで、ほんまにメンバーのこと良く見てるし、回ししてたら『この人にこの時振ろう』とか考えるのよ。そういう時に、みっちー（道枝）に振るタイミングって、意気込みとかの時やなって」と話した。

「でもみっちー、たまに天然で爆発するんだよ」というと、他メンバーもうなずいていた。

藤原丈一郎は自身を１位、道枝を７位と予想。「バンって考えた時に、（道枝が）７位」だったという。

しかし「でもみっちー、まじでプライベートはおもろい。口数半端ない。めっちゃツッコむ」と明かし、笑いを誘った。

これに同意した西畑は「ライブ終わりとかめっちゃ早いもんな。テンション上がってんのかトーク１つ１つに、全部ツッコむ。次のボケが来るまでツッコんでくれる」と明かした。

当の道枝は、「俺は迷いがない」と言いながら自身を６位と予想。予想が被ると罰ゲームがあるため、「みんな７位を俺って書くやろうから、誰か被せてくるやつがいるんじゃないかって６位にした」と語った。