「サンデーモーニング」杉浦みずき、部屋着姿でリラックス「ヤンジャン」ソロ初登場
【モデルプレス＝2025/09/11】「セント・フォース」に所属するアナウンサー・杉浦みずきが、11日発売の「週刊ヤングジャンプ」41号（集英社）の巻末グラビアに登場。美しいスタイルを披露している。
【写真】「サンモニ」杉浦みずき、ノースリーブ姿で二の腕スラリ
今号は、美と知性を兼ね備えた美女アナウンサー特集。アナウンサー、キャスターが多数在籍する「セント・フォース」から、人気アナウンサー3人が登場する。
巻末グラビアには、現在、TBS「サンデーモーニング」に出演中の杉浦がソロで初登場。ピアノ・歌・語学と多才な才能や、テレビでのストイックな仕事姿、スラリと長身なスタイルを披露。テーマパークで無邪気に楽しむ姿や部屋着でリラックスしている素顔も見ることができる。
今号の表紙と巻頭グラビアは刈川くるみ。センターグラビアは沖田愛加が務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「サンモニ」杉浦みずき、ノースリーブ姿で二の腕スラリ
◆杉浦みずき、スラリ長身なスタイル披露
今号は、美と知性を兼ね備えた美女アナウンサー特集。アナウンサー、キャスターが多数在籍する「セント・フォース」から、人気アナウンサー3人が登場する。
◆表紙は「セント・フォース」刈川くるみ
今号の表紙と巻頭グラビアは刈川くるみ。センターグラビアは沖田愛加が務めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】