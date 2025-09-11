Aぇ! group佐野晶哉、“太もも”に自信「みんなに触ってほしい」 アピール方法にメンバー絶句
5人組グループ・Aぇ! groupが、スキンケアブランド「アベンヌ」から21日に発売される新全身用保湿ケア「トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ」において、11日に公開されたキービジュアルおよび新WEB CM「アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に」篇に出演した。
【動画】Aぇ! group、もっちもち、すっべすべ、サッラサラ肌をアピール
WEB CMは、乾燥した肌を1日中うるおう肌にするという商品の特長を表現。メンバーそれぞれが、顔や肩、首などにクリームを塗り、肌も心もうるおう様子を描く。メンバーはベージュの1トーンコーデで登場。上品な肌見せ衣装で、ふんわり柔らかくも、落ち着いた大人な姿が映し出され、クリームを塗る際にちらっと見える首筋や肩のラインも注目ポイントとなる。
さらに同日よりインタビューとメイキング動画も公開。インタビューではCM撮影の感想やイメージキャラクター就任の反響などについて聞いている。メイキングでは、今後順次公開される白衣姿の動画の撮影シーンも収録している。
このほか白衣姿のAぇ! groupが皮膚科学研究所に勤める研究員にふんするWEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇では、正門良規・小島健・草間リチャード敬太が出演するWEB CM「アベンヌの皮膚科学―独自CICA篇―」、24日より、末澤誠也・佐野晶哉の2人が出演するWEB CM「アベンヌの皮膚科学―つや肌美容液篇―」の2本、および11日からキービジュアルを先行公開される。
今回公開となる優しく大人な雰囲気をまとったWEB CMとは打って変わって、顕微鏡や試験管などを使用して研究する姿などクールで洗練された姿が見られる動画となっており、その二面性も見どころとなる。
■Aぇ! groupインタビューコメント
―WEB CM「アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に」篇の撮影や衣装の感想を教えてください。
正門：カジュアルですね。
末澤：ね、佐野ちゃんがハーフパンツだったりとかね。
佐野：ハーフパンツね。良かったよ、スチールの撮影。膝に顔乗っけて、こうやって（膝にクリームを）塗って。
小島：脚、綺麗やな！
佐野：脚綺麗なんよ！脚見せたいなと思っていたから、ここで見せられて嬉しかった。
末澤：あ、そうなんや。思ってたんや、脚見せたいって。
小島：脚綺麗やわ、短パンが似合いますよ。
小島：俺は、ほんまはこれ（半袖のシャツ）着てないんですよ。
正門：シャツ？
小島：スチール撮影のときは、この状態（タンクトップ）。こういう感じ（後ろ向き）の。肩の後ろの方に（クリームを）つけて、こうやって（塗って）たんですけども、首が…つりました。30分ぐらい…。ずっと本読んでいたけど。
正門：寝違えたみたいな（笑）。
小島：そうそう。なりました。
―WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の撮影や衣装の感想を教えてください。
正門：非常にクールな仕上がりなんじゃないですか。
小島：セットからちょっとテンションが上がるというか、わくわくするような。画面で見たらめちゃくちゃ映える風になってる。
草間：俺なんか海外ドラマみたいだった。
全員：（爆笑）
草間：すごいめっちゃ絵になるな。
佐野：ばりかっこよかったよ、リチャくん。
正門：俺ら写真撮ったもんな。
―アベンヌのイメージキャラクターに就任されてから約半年ほど経ちましたが、周りの方から反響はありましたか？
末澤：そもそもアベンヌを知っている方が結構多いので、純粋に。「え！アベンヌ、Aぇ! groupがやってんの？」とかも結
構言われましたし。僕らがやっているっていうので、友達とかも「見つけたから買っておいたで」、とかっていうのは連絡もらったりしましたね。
正門：多分、実家はもう全部アベンヌになっていますね。うちは。
末澤：そうね。
小島：うちも、水道水とかも全部アベンヌ ウオーター。手洗うのもアベンヌ ウオーターにして。
末澤：どこから引っ張ってるの、アベンヌ ウオーター。すごない？
草間：独自のルート？
小島：アベンヌ村から、なんとかパイプつないでね。（※ジョークです）
末澤：めっちゃ気になるやん、今後。
小島：そうですね?。
全員：（爆笑）
小島：困ったら俺の家に来てくれたら、提供します。
佐野：すご、取りに行こ。
―実際にお店などでご自身のPOPなど見かけましたか？
末澤：POPもね、見かけたりとか。
正門：薬局に行ったら大体置いてくださっている。
末澤：そう、置いてくださってるよな。僕は写真撮りましたけど。記念じゃないですか。嬉しい、薬局に自分たちのさ。
佐野：慣れへんよな、あんまり。
末澤：POPであるって。
正門：結構シーズン通してやらせていただいたりとかするので、いろんな衣装とかいろんな時期のAぇ! groupが、アベンヌさんに切り取ってもらえたりしていて、本当ありがたいです。
―では最後、Aぇ肌ポーズをお願いします！
正門：せーの！
全員：Aぇやろ？この肌。
―新商品「トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ」は乾燥する肌のための全身用保湿クリームです。そのWEBCMということで、今回みなさまそれぞれ担当の（全身の）パーツがありましたが、ご自身の中で特に自信のあるパーツはありますか？
佐野：俺、太もも。今日撮影しながら気付いた。俺、太ももめっちゃ綺麗。半パンで膝曲げたら結構見えるのよ、この辺（太ももの裏側）も。もっちもち、すっべすべ、サッラサラ。みんなに触ってほしい。
末澤：さっきここ3人（小島さん、正門さん、草間さん）で声を録音したやん。そのときに、黙って（佐野さんに）手取られてさ。佐野の太ももに手を置かれて。
小島：気持ちわる。
佐野：触って欲しいから。自信あるから。
末澤：で、口パクで「もっちもち」って言ってた。
小島：ほんまに人って引いたら絶句になる。言葉でえへん。
正門：すべすべなんや。
末澤：今後、佐野は衣装半パンでいいんじゃない？ライブとかも全部。
佐野：そうね、ライブも全部これでいいかも。見せたい見せたい。
――WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の白衣の感想を教えてください。
小島：白衣かっこよかったな〜。
佐野：5人とも白衣で、みたいなのは珍しいよな。
小島：初めてちゃう？
末澤：ないよね。
正門：大丈夫やった？白衣。
小島：なんで？
正門：俺が衣装着て（撮影に）行くときは、スタイリストさんが「まっさん（正門さん）はちゃんと着れてるからいいね」って言ってたんですよ。「誰が着れてないんですか？」って聞いたら、「小島はぐちゃぐちゃだよ」って。
末澤：白衣ぐちゃぐちゃってどういうこと、着るだけやん。
小島：長いから。丈感わからんから、ぐちゃぐちゃなってまう。
佐野：（でも）正門くんがメイク室から現場に降りたら、スタッフさんが「正門くんは、あれで完成で合っていますか？」って（言っていました）。
正門：どういうことやそれ！（全員爆笑）
小島：張本人おらんとこで結構言われてんねや。
正門：悪口と確認の境目や。
佐野：ギリ悪口ちゃう？メイクしたての正門くんと、着替えたての小島くんがおらんところで色々言われて。
小島：俺こんなに満足感あるのに。
末澤：でも映像はかっこよく仕上がっていますからね。
―白衣がぴったり決まっていた方はどなたですか？
正門：それはやっぱりリチャードさんじゃないですか？
小島：似合うよな。
佐野：勝てへんよな。
草間：着た瞬間に似合ってた。
佐野：役とか来るんちゃう？そういう。ドラマとか映画とか。
末澤：確かにね。ハリウッドとか。
末澤：いや0ではない。
草間：ありえるな、お願いします！
小島：ぜひ！白衣の役で困っているハリウッドの方がいらっしゃったら。
―WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の動画では、クールで知的な皆さんが見られる動画になっているかと思います。メンバーの中で一番知的な人はどなたですか？
正門：せーの！はい！（全員指をさす）あら！正門が？
末澤：3票やな。
正門：ありがとう！そんな正門は、佐野ちゃんに入れていて。
佐野：おお！嬉しい。この馬鹿（小島さん）が自分にさしてる。
正門：めっちゃアホやん（笑）。
末澤：絶対ないわ、こじけん（小島さん）はない。
小島：さっきも楽屋で、空き時間ずっと本読んでたやん。
佐野：あれ何の本読んでたん？
小島：マーケティングの本！
正門：めっちゃ賢いやん。
佐野：そんなキャラちゃうやん。
小島：経営理念とか。
正門：どうしたん急に？
佐野：何かを経営してようとしてるの？
小島：いやさすがに、まだ早いから。あと2年後ぐらい。
正門：考えてるやん。
佐野：27で経営も早いよ。
小島：そろそろ動き出さないと。普通にちょっと興味があって。勉強で。
小島：なんでまっさん（正門さん）？
末澤：やっぱり進行もするし、結構知的なワードでツッコんだりするときあるやん。正門も結構本読んでるし。
草間：歴史とか知識量は割とあるイメージ。
佐野：情報番組してるしね。
正門：ありがとうございます。
末澤：勝てるとこあった？今。（小島に質問）
小島：うん、全部勝ってる。コールド勝ち。
正門：コールド勝ち!?（笑）せやな、マーケティングの本読んでるもんな。
小島：俺もツッコむとき知的に、「おいアホか、おい！」
佐野：口悪いだけやんか。
正門：俺、佐野ちゃん。
佐野：なんで？
正門：頭の回転とか、地頭の良さを感じて。
佐野：あ〜確かにな。
正門：ボケもツッコミもできるし。バラエティの立ち回りとか見ていても、それを感じて知的やなって。ちょっと「確かに」が早いけどな。
佐野：確かに。
―（正門さん）1位に選ばれていかがですか？
正門：大きい声で言いづらいですけど、妥当かなって感じですね。
末澤：そう思うわ。妥当やなって。
正門：いやいや、もうちょっと否定してくれんと（笑）。
末澤：いや、全然妥当やと思う。Aぇの中やったら。
佐野：世に出たらズバ抜けてるわけじゃないから。この5人ならね。他4人が低いだけで。
小島：どんぐりやしな。どんぐりの背比べやから。
―今回公開されるWEB CM「アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に」篇ではふんわりやわらかな皆さんが見られる動画になっており、WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の2つの動画と二面性があることもテーマの一つです。メンバーの中で一番、二面性やギャップがある人はどなたですか？
正門：いきますか。せーの！はい。（全員指をさす）
小島：佐野に2票で。
末澤：リチャ2票。
佐野：正門くんが誠也くんに1票。
正門：割れたね。
小島：どうします。誰からいきます？佐野ちゃん？
末澤：バラエティやっているときと、お芝居やっているときの、ギャップの振り幅。でかいなって。
末澤：あとは楽屋おるときと、カメラ回ったときのテンション上げ方。
正門：スイッチ的な？
佐野：やっぱプロとしてのね。
正門：確かに切り替え上手よね。
佐野：スイッチはあるね。
草間：結構ギャップは感じるな。
正門：でもリチャくんも2票集まっていましたからね。
草間：なんでなんでしょう。
小島：やっぱバラエティとか出てるじゃないすか。今年はゴールデン帯のドラマも出て、大活躍やけど、やっぱ第一印象、世からはポピュラーに見られるというか。俺らも先輩やったときそう思っていたけど。メンバーになったらわかるけど、一番人間味がある。めちゃくちゃ真面目やし。
草間：そうかもな。
佐野：ラップとかして、攻撃的な音楽をやったときのかっこ良さと、動物好きっていうギャップ。動物を見つけたときにすごいキャピキャピするんですよ。ギャルみたいになるんですよ。メンバーでも最近知った一面やし。めっちゃ意外でしたね。
全員：確かに、確かに。
【動画】Aぇ! group、もっちもち、すっべすべ、サッラサラ肌をアピール
WEB CMは、乾燥した肌を1日中うるおう肌にするという商品の特長を表現。メンバーそれぞれが、顔や肩、首などにクリームを塗り、肌も心もうるおう様子を描く。メンバーはベージュの1トーンコーデで登場。上品な肌見せ衣装で、ふんわり柔らかくも、落ち着いた大人な姿が映し出され、クリームを塗る際にちらっと見える首筋や肩のラインも注目ポイントとなる。
このほか白衣姿のAぇ! groupが皮膚科学研究所に勤める研究員にふんするWEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇では、正門良規・小島健・草間リチャード敬太が出演するWEB CM「アベンヌの皮膚科学―独自CICA篇―」、24日より、末澤誠也・佐野晶哉の2人が出演するWEB CM「アベンヌの皮膚科学―つや肌美容液篇―」の2本、および11日からキービジュアルを先行公開される。
今回公開となる優しく大人な雰囲気をまとったWEB CMとは打って変わって、顕微鏡や試験管などを使用して研究する姿などクールで洗練された姿が見られる動画となっており、その二面性も見どころとなる。
■Aぇ! groupインタビューコメント
―WEB CM「アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に」篇の撮影や衣装の感想を教えてください。
正門：カジュアルですね。
末澤：ね、佐野ちゃんがハーフパンツだったりとかね。
佐野：ハーフパンツね。良かったよ、スチールの撮影。膝に顔乗っけて、こうやって（膝にクリームを）塗って。
小島：脚、綺麗やな！
佐野：脚綺麗なんよ！脚見せたいなと思っていたから、ここで見せられて嬉しかった。
末澤：あ、そうなんや。思ってたんや、脚見せたいって。
小島：脚綺麗やわ、短パンが似合いますよ。
小島：俺は、ほんまはこれ（半袖のシャツ）着てないんですよ。
正門：シャツ？
小島：スチール撮影のときは、この状態（タンクトップ）。こういう感じ（後ろ向き）の。肩の後ろの方に（クリームを）つけて、こうやって（塗って）たんですけども、首が…つりました。30分ぐらい…。ずっと本読んでいたけど。
正門：寝違えたみたいな（笑）。
小島：そうそう。なりました。
―WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の撮影や衣装の感想を教えてください。
正門：非常にクールな仕上がりなんじゃないですか。
小島：セットからちょっとテンションが上がるというか、わくわくするような。画面で見たらめちゃくちゃ映える風になってる。
草間：俺なんか海外ドラマみたいだった。
全員：（爆笑）
草間：すごいめっちゃ絵になるな。
佐野：ばりかっこよかったよ、リチャくん。
正門：俺ら写真撮ったもんな。
―アベンヌのイメージキャラクターに就任されてから約半年ほど経ちましたが、周りの方から反響はありましたか？
末澤：そもそもアベンヌを知っている方が結構多いので、純粋に。「え！アベンヌ、Aぇ! groupがやってんの？」とかも結
構言われましたし。僕らがやっているっていうので、友達とかも「見つけたから買っておいたで」、とかっていうのは連絡もらったりしましたね。
正門：多分、実家はもう全部アベンヌになっていますね。うちは。
末澤：そうね。
小島：うちも、水道水とかも全部アベンヌ ウオーター。手洗うのもアベンヌ ウオーターにして。
末澤：どこから引っ張ってるの、アベンヌ ウオーター。すごない？
草間：独自のルート？
小島：アベンヌ村から、なんとかパイプつないでね。（※ジョークです）
末澤：めっちゃ気になるやん、今後。
小島：そうですね?。
全員：（爆笑）
小島：困ったら俺の家に来てくれたら、提供します。
佐野：すご、取りに行こ。
―実際にお店などでご自身のPOPなど見かけましたか？
末澤：POPもね、見かけたりとか。
正門：薬局に行ったら大体置いてくださっている。
末澤：そう、置いてくださってるよな。僕は写真撮りましたけど。記念じゃないですか。嬉しい、薬局に自分たちのさ。
佐野：慣れへんよな、あんまり。
末澤：POPであるって。
正門：結構シーズン通してやらせていただいたりとかするので、いろんな衣装とかいろんな時期のAぇ! groupが、アベンヌさんに切り取ってもらえたりしていて、本当ありがたいです。
―では最後、Aぇ肌ポーズをお願いします！
正門：せーの！
全員：Aぇやろ？この肌。
―新商品「トリクセラ モイストスキンバリア シリーズ」は乾燥する肌のための全身用保湿クリームです。そのWEBCMということで、今回みなさまそれぞれ担当の（全身の）パーツがありましたが、ご自身の中で特に自信のあるパーツはありますか？
佐野：俺、太もも。今日撮影しながら気付いた。俺、太ももめっちゃ綺麗。半パンで膝曲げたら結構見えるのよ、この辺（太ももの裏側）も。もっちもち、すっべすべ、サッラサラ。みんなに触ってほしい。
末澤：さっきここ3人（小島さん、正門さん、草間さん）で声を録音したやん。そのときに、黙って（佐野さんに）手取られてさ。佐野の太ももに手を置かれて。
小島：気持ちわる。
佐野：触って欲しいから。自信あるから。
末澤：で、口パクで「もっちもち」って言ってた。
小島：ほんまに人って引いたら絶句になる。言葉でえへん。
正門：すべすべなんや。
末澤：今後、佐野は衣装半パンでいいんじゃない？ライブとかも全部。
佐野：そうね、ライブも全部これでいいかも。見せたい見せたい。
――WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の白衣の感想を教えてください。
小島：白衣かっこよかったな〜。
佐野：5人とも白衣で、みたいなのは珍しいよな。
小島：初めてちゃう？
末澤：ないよね。
正門：大丈夫やった？白衣。
小島：なんで？
正門：俺が衣装着て（撮影に）行くときは、スタイリストさんが「まっさん（正門さん）はちゃんと着れてるからいいね」って言ってたんですよ。「誰が着れてないんですか？」って聞いたら、「小島はぐちゃぐちゃだよ」って。
末澤：白衣ぐちゃぐちゃってどういうこと、着るだけやん。
小島：長いから。丈感わからんから、ぐちゃぐちゃなってまう。
佐野：（でも）正門くんがメイク室から現場に降りたら、スタッフさんが「正門くんは、あれで完成で合っていますか？」って（言っていました）。
正門：どういうことやそれ！（全員爆笑）
小島：張本人おらんとこで結構言われてんねや。
正門：悪口と確認の境目や。
佐野：ギリ悪口ちゃう？メイクしたての正門くんと、着替えたての小島くんがおらんところで色々言われて。
小島：俺こんなに満足感あるのに。
末澤：でも映像はかっこよく仕上がっていますからね。
―白衣がぴったり決まっていた方はどなたですか？
正門：それはやっぱりリチャードさんじゃないですか？
小島：似合うよな。
佐野：勝てへんよな。
草間：着た瞬間に似合ってた。
佐野：役とか来るんちゃう？そういう。ドラマとか映画とか。
末澤：確かにね。ハリウッドとか。
末澤：いや0ではない。
草間：ありえるな、お願いします！
小島：ぜひ！白衣の役で困っているハリウッドの方がいらっしゃったら。
―WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の動画では、クールで知的な皆さんが見られる動画になっているかと思います。メンバーの中で一番知的な人はどなたですか？
正門：せーの！はい！（全員指をさす）あら！正門が？
末澤：3票やな。
正門：ありがとう！そんな正門は、佐野ちゃんに入れていて。
佐野：おお！嬉しい。この馬鹿（小島さん）が自分にさしてる。
正門：めっちゃアホやん（笑）。
末澤：絶対ないわ、こじけん（小島さん）はない。
小島：さっきも楽屋で、空き時間ずっと本読んでたやん。
佐野：あれ何の本読んでたん？
小島：マーケティングの本！
正門：めっちゃ賢いやん。
佐野：そんなキャラちゃうやん。
小島：経営理念とか。
正門：どうしたん急に？
佐野：何かを経営してようとしてるの？
小島：いやさすがに、まだ早いから。あと2年後ぐらい。
正門：考えてるやん。
佐野：27で経営も早いよ。
小島：そろそろ動き出さないと。普通にちょっと興味があって。勉強で。
小島：なんでまっさん（正門さん）？
末澤：やっぱり進行もするし、結構知的なワードでツッコんだりするときあるやん。正門も結構本読んでるし。
草間：歴史とか知識量は割とあるイメージ。
佐野：情報番組してるしね。
正門：ありがとうございます。
末澤：勝てるとこあった？今。（小島に質問）
小島：うん、全部勝ってる。コールド勝ち。
正門：コールド勝ち!?（笑）せやな、マーケティングの本読んでるもんな。
小島：俺もツッコむとき知的に、「おいアホか、おい！」
佐野：口悪いだけやんか。
正門：俺、佐野ちゃん。
佐野：なんで？
正門：頭の回転とか、地頭の良さを感じて。
佐野：あ〜確かにな。
正門：ボケもツッコミもできるし。バラエティの立ち回りとか見ていても、それを感じて知的やなって。ちょっと「確かに」が早いけどな。
佐野：確かに。
―（正門さん）1位に選ばれていかがですか？
正門：大きい声で言いづらいですけど、妥当かなって感じですね。
末澤：そう思うわ。妥当やなって。
正門：いやいや、もうちょっと否定してくれんと（笑）。
末澤：いや、全然妥当やと思う。Aぇの中やったら。
佐野：世に出たらズバ抜けてるわけじゃないから。この5人ならね。他4人が低いだけで。
小島：どんぐりやしな。どんぐりの背比べやから。
―今回公開されるWEB CM「アベンヌ トリクセラモイストで1日中うるおう肌に」篇ではふんわりやわらかな皆さんが見られる動画になっており、WEB CM「アベンヌの皮膚科学」篇の2つの動画と二面性があることもテーマの一つです。メンバーの中で一番、二面性やギャップがある人はどなたですか？
正門：いきますか。せーの！はい。（全員指をさす）
小島：佐野に2票で。
末澤：リチャ2票。
佐野：正門くんが誠也くんに1票。
正門：割れたね。
小島：どうします。誰からいきます？佐野ちゃん？
末澤：バラエティやっているときと、お芝居やっているときの、ギャップの振り幅。でかいなって。
末澤：あとは楽屋おるときと、カメラ回ったときのテンション上げ方。
正門：スイッチ的な？
佐野：やっぱプロとしてのね。
正門：確かに切り替え上手よね。
佐野：スイッチはあるね。
草間：結構ギャップは感じるな。
正門：でもリチャくんも2票集まっていましたからね。
草間：なんでなんでしょう。
小島：やっぱバラエティとか出てるじゃないすか。今年はゴールデン帯のドラマも出て、大活躍やけど、やっぱ第一印象、世からはポピュラーに見られるというか。俺らも先輩やったときそう思っていたけど。メンバーになったらわかるけど、一番人間味がある。めちゃくちゃ真面目やし。
草間：そうかもな。
佐野：ラップとかして、攻撃的な音楽をやったときのかっこ良さと、動物好きっていうギャップ。動物を見つけたときにすごいキャピキャピするんですよ。ギャルみたいになるんですよ。メンバーでも最近知った一面やし。めっちゃ意外でしたね。
全員：確かに、確かに。