“美しすぎるプロ雀士”中田花奈、引き締まったボディで艶やか大胆ショット 『FRIDAY』圧巻グラビア
タレント・経営者としても活躍の幅を広げる“美しすぎるプロ雀士”こと中田花奈が、11日発売の『FRIDAY』（講談社）で表紙＆巻頭9ページに登場した。
【アザーカット】美しすぎる…艶やかな大胆ショットを披露した中田花奈
陶器のような白い肌が引き立つランジェリー姿や浴衣姿、どこか切なさが漂う大人の色香を、超至近距離で堪能できるスペシャルカットを披露。中田の“今”を赤裸々に語ったインタビュー記事（※カラーページとは別掲載）も収録する。
そのほか、矢野ななか、山田あい、中西花、山岡雅弥らを掲載する。
【中田花奈プロフィール】
埼玉県出身。乃木坂46第1期オーディションに17歳で合格。20年にグループを卒業したのち、タレント、プロ雀士として活躍している。赤坂にある麻雀カフェ「chun.」のオーナー・店長を務めるほか、BEAST X（TEN）のメンバーとしてMリーグに参戦中。今年5月に2nd写真集『掻きたてる』（講談社）を発売。
