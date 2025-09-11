ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーター中西花、『FRIDAY』登場 初水着グラビアで繊細ボディ披露
ABCテレビ『news おかえり』お天気リポーターの中西花が、11日発売の『FRIDAY』（講談社）で初の水着グラビアに挑戦する。
【写真】あふれる透明感！清楚な白ワンピ姿の中西花
中西は、爽やかなブルービキニから、大ファンである阪神タイガースにちなんだイエローカラーの水着姿まで、テレビで観る姿とはまた違った一面を披露する。関西から日本全国へとさらなる飛躍が期待される中西がキュートな表情や美しいスタイルを見せる。
また、同日から初のオリジナルデジタル写真集『現役女子大生お天気リポーター 中西花 はなまるっ!!』が発売される。
【中西花プロフィール】
大阪府出身。関西圏で放送されている夕方の情報番組『newsおかえり』のお天気リポーターを務める。今年6月にFLASHが発表した「第4回全国お天気キャスター総選挙」で10位にランクイン。ラジオ番組『ABCフレッシュアップベースボール』のスタジオMC（土曜担当）を務める。
