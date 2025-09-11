『機動戦士ガンダム』シャア、ジオン公国軍の部下たちと談笑 ステーキ囲み「今も変わらないさ」
アニメ『機動戦士ガンダム』のシャア・アズナブルが登場するグルメ情報サイト『ホットペッパーグルメ』の新テレビCM「ジオンの男たち」篇が11日よりオンエアされる。CMは、「ごはん、いこっ。」をテーマに展開している“アニメ＋実写風景シリーズ”の第2弾。シャアが、夜のレストランで部下たちとステーキを囲みながら談笑する。
【画像】池田秀一版のシャアだ！公開された『ジークアクス』場面カット
CMの舞台は、夜のレストランのテラス席。シャアが、副官のドレン含めたジオン公国軍の部下たちとともにテーブルを囲み、ステーキを前に外食を楽しんでいる。戦場とは異なる穏やかなひとときに、シャアたちはすっかりリラックスモード。「いやぁ、少佐にもそんな時がありましたか。信じられませんな〜」と語るドレンに、シャアが「今も変わらないさ」と返すくつろいだ雰囲気のなかで交わされる会話は、仲間と語らうひとときの安らぎを感じさせるシーンとなっている。最後に、「食事とは、救いかもしれない」というシャアのナレーションが重なり、外食がもたらす癒やしや温もりが象徴的に表現されている。
メインの5人のほかにもキャラクターが登場。細部まで作りこまれた世界観や、見れば見るほど味わい深い演出も見どころ。アニメと実写が融合することで生まれた、このCMでしか見られないシャアと部下たちの食事風景となっている。
【画像】池田秀一版のシャアだ！公開された『ジークアクス』場面カット
CMの舞台は、夜のレストランのテラス席。シャアが、副官のドレン含めたジオン公国軍の部下たちとともにテーブルを囲み、ステーキを前に外食を楽しんでいる。戦場とは異なる穏やかなひとときに、シャアたちはすっかりリラックスモード。「いやぁ、少佐にもそんな時がありましたか。信じられませんな〜」と語るドレンに、シャアが「今も変わらないさ」と返すくつろいだ雰囲気のなかで交わされる会話は、仲間と語らうひとときの安らぎを感じさせるシーンとなっている。最後に、「食事とは、救いかもしれない」というシャアのナレーションが重なり、外食がもたらす癒やしや温もりが象徴的に表現されている。
メインの5人のほかにもキャラクターが登場。細部まで作りこまれた世界観や、見れば見るほど味わい深い演出も見どころ。アニメと実写が融合することで生まれた、このCMでしか見られないシャアと部下たちの食事風景となっている。