「ランキングトップ20のチームを破ったのは2022年大会のイラン戦以来」日本に勝利したアメリカ 現地紙は久しぶりの勝利に自国代表を評価
アメリカ遠征中の日本代表は、現地時間9日に来年ワールドカップのホスト国であるアメリカと対戦。試合は0-2で敗れ、アメリカ遠征は1分1敗の未勝利という厳しい結果に終わった。
日本戦の前に行われた韓国との試合で0−2で敗れ、指揮官であるマウリシオ・ポチェティーノ監督の進退にも関わることとなったアメリカ代表。なんとか勝利が欲しい中で行われた日本戦で勝利し、ひとまずは結果を残すことに成功した。同国メディア『CBS SPORTS』は、「アメリカ代表は、ワールドカップに向けて勢いに乗るために本当に必要な結果を手にした」と題し、「ポチェッティーノ監督率いるアメリカ代表は、日本を2-0で下し、チームは大きな重荷が肩から降りた。サムライブルーはメキシコ戦から11人のメンバーを入れ替えたが、それでも世界ランキング17位の日本を完封で破ったアメリカ代表の勝利の重みは変わらない」と評価。「これはまさにアメリカ代表にとって待望の勝利であり、ランキングトップ20のチームを破ったのは2022年大会のイラン戦以来となる」と久しぶりの強豪国撃破に喜んでいた。
なお、日本としては今回のアメリカ遠征では得点も取れず悔しい結果となってしまった。来月の代表ウィークではホームでパラグアイ、ブラジルと対戦するが、最良のパフォーマンスを見せられるか。