2.5次元歌い手グループすとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すとぷりらSTPRファミリーがセブンイレブンコラボビジュアルでグッズ制作 ジェルはセブンネットショッピング推し活倶楽部アンバサダー就任、すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSICの全5グループが、先月から行ってきた「セブン-イレブン×『STPR Family』コラボキャンペーン」で使用している新ビジュアル（イラスト）で新グッズを制作したことを9日、発表した。全国のセブン-イレブン店舗に貼り出されていたポスターの新ビジュアルで、おなじみの缶バッジやフォトカード、クリアファイル、キーホルダー、スライダーポーチ＆ステッカーセット、ブロマイドファイルを発売した。

すとぷりのジェルは「キャンペーンの学園祭風のイラストがマジで大好評で、めちゃくちゃかわいいので、グッズで発売することが決定しました」と報告した。STPR ONLINE STOREとセブンネットショッピングで、28日まで受注販売をするという。

また、ジェルは「セブンネットショッピング推し活倶楽部」のアンバサダーにも就任した。「みんなの推し活を応援したい。公式サイトに入ると、推し活グッズの販売やプロフィルの配布、さらに推し活に関するお役立ち情報などを発信していきます。ジェル一色に染まったサイトで、活動していきます」と宣言。さらに「アンバサダーは、オレしかいねぇって思ったの。だって、セブン-イレブンのロゴマークの7の上の線って（ジェルのカラー）オレンジでしょ」と、やや強引なこじつけをしてまで、アピールした。莉犬たちは「そういうことか。オレンジ仲間か」と笑いながら、納得した。こちらは、10月1日から同月31日まで務める予定だ。