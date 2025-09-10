「ちはやふる」最終回、かなちゃん（上白石萌音）の薬指に注目集まる「いつの間に」「粋な演出」プロポーズオフショットも公開
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の最終話が、10日に放送された。大江奏（上白石萌音）のシーンに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ちはやふる」結婚した瑞沢OBのスペシャルオフショ
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏と出会い、運命が大きく動き出す。
めぐる達が高校を卒業した2026年、春。かるたの大会「咲くやこの花スプリングカップ」には、大学生になっためぐるの姿が。団体戦に挑むめぐるの隣には、瑞沢の月浦凪（原菜乃華）と同じ梅園メンバーだった村田千江莉（嵐莉菜）の姿も。相手チームには、梅園メンバーだった白野風希（齋藤潤）、与野草太（山時聡真）、瑞沢の折江懸心（藤原大祐）。ほかにも、青春を懸けて戦った仲間たちの姿があった。さらに、実況Live配信席には永世クイーンでYouTuberの若宮詩暢（松岡茉優）が座る。そして、読手を務めるのは、奏。その左手薬指には、駒野勉（森永悠希）からもらった指輪が光っていた。
ドラマ公式X（旧Twitter）では、「スペシャルオフショット、いただきました…」と駒野が奏に指輪を渡そうとする姿が収められており、視聴者からは「いつの間に！」「指輪で分からせるなんて粋な演出」「ぜひスピンオフで！！」「スペシャルオフショすぎる」などの声が続々と上がった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆當真あみ主演「ちはやふる−めぐり−」
