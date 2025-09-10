フェミニンな足元に♡BIRKENSTOCKのメリージェーン「MANTOVA」新発売

2025年春夏シーズンに人気を集めた〈BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）〉のメリージェーンスタイル。そのアーカイブから名品「MANTOVA（マントバ）」がついに復活します。9月13日（土）より直営店舗と公式オンラインストアに加え、〈エディション〉での特別展開も決定。クラシカルでありながら現代的なアップデートを遂げた「MANTOVA」は、この秋の足元を洗練された印象に導いてくれる注目アイテムです。

上質レザーで進化した「MANTOVA」

「MANTOVA」は上質なレザーを使用し、控えめな光沢感をまとったアッパーが特徴。クラシックな趣を残しつつ、洗練されたフェミニンさを演出します。

丸みを帯びたトゥシェイプは、〈ビルケンシュトック〉ならではの解剖学に基づいたフットベッドから生まれたもの。

天然コルクとラテックスを使用したフットベッドが足のアーチをしっかり支え、長時間の歩行も快適に。

華やぎを添えるディテールと快適設計

スタイルのアクセントとなるのは、曲線的に配された四角いシェイプのドロップレットバックル。

鋳造仕上げのゴールドやシルバーが足元にエレガントな輝きをプラスします。また、カップソールにはグリップ力を高めるスリットを施し、歩行時の屈曲性をサポート。

長時間でも疲れにくい仕様は、日常からお出かけまで幅広いシーンに活躍します♪

カラーとサイズ展開、取扱い店舗情報

今回の「MANTOVA」はシックな光沢感が美しいブラックとオイスターの2色展開。サイズは35.0/36.0/37.0/38.0/39.0を用意。価格は税込33,000円です。

取扱いはビルケンシュトック直営店、公式オンラインストア、エディション全店、さらにトゥモローランド公式オンラインストアでも購入可能。特別感のある展開が、さらに所有欲を高めます。

秋の足元を彩る、復刻「MANTOVA」で輝いて♡

BIRKENSTOCKが誇る名品「MANTOVA」は、メリージェーンならではの可憐さと歩きやすさを両立。

クラシックとモダンが融合した一足は、秋のスタイリングを上品に格上げしてくれます。

オンからオフまで、シーンを選ばずに楽しめる「MANTOVA」で、この秋のファッションをもっと自由に、自分らしく楽しんでみませんか？