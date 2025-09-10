ホーリーが大幅安 大株主のセンチネルが保有株を売却する予定＝米国株個別
（NY時間10:18）（日本時間23:18）
ホーリー＜HLLY＞ 3.07（-0.60 -16.35%）
愛好家向け自動車部品のホーリー＜HLLY＞が大幅安。大株主のプライベートエクイティ、センチネル・キャピタルが１１．６％の株式を１日限りのマーケティッド・セールを通じて売却する予定だと伝わった。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。マーケティッド・セールは幅広い買い手候補に、積極的に情報を開示して売却を進める方式。
売出価格の決定は本日の取引終了後に行われる見込み。センチネルはホーリー株１４００万株を売却する計画をすでに明らかにしている。
ホーリーは８月２７日に１５００万ドルの負債返済を実施。これにより２０２３年９月以降の累計返済額は９０００万ドルに達したと述べている。
【企業概要】
自動車・トラック愛好家向けに、自動車用アフターマーケット製品を設計・販売・製造する。米国・カナダ・欧州・中国の主要市場に販売・加工・流通施設を所有し、世界で電子制御燃料噴射システム・チューナー・排気製品・キャブレター・安全装置等、様々な自動車用高性能製品を提供する。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
