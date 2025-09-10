興梠慎三氏の引退試合開催が決定!「バチバチな試合ができたらなと思います」
浦和レッズは10日、2024シーズン限りで現役を引退した興梠慎三氏(現パートナー営業担当およびアカデミー ロールモデルコーチ)の引退試合を開催すると発表した。
引退試合は12月13日(土)に埼玉スタジアム2〇〇2で行われ、キックオフは16時。「URAWA REDS 2017」と「 KASHIMA ANTLERS 2007-09」が対戦する。チケットは10月中旬の販売予定。出場選手やチケット販売概要などは、後日改めて告知するという。
興梠氏はクラブ公式サイトを通じ、「12月13日に引退試合を行わせていただくことになりました。このような機会をいただき大変光栄です。感謝しております。鹿島で8年間、浦和で11年間、本当に充実したサッカー人生を送ることができました。これまで出会った全ての皆様に感謝の気持ちで一杯です。そんな自分に縁がある鹿島と浦和で"本気"の試合を行いたいと思っています。引退試合初となる0-0で終わっても構いません。バチバチな試合ができたらなと思います。よろしくお願いします」とコメントした。
