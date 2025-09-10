「ちはやふる−めぐり−」最終回 めぐる(當真あみ)×凪(原菜乃華)手を取り合い新たな未来へ 奏(上白石萌音)の薬指に輝く指輪がラストシーンを彩る
本日9月10日（水）に最終回を放送した、當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。
青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いてきた本作。最終回では、高校生たちが青春のすべてをかけた熱戦がフィナーレを迎えた。
最終戦は、「梅園高校 vs 瑞沢高校」と「北央学園 vs アドレ女学院」の対戦。綾瀬千早（広瀬すず）ら瑞沢OBや藍沢めぐる（當真あみ）の家族らが見守る中、北央がアドレに勝利したため、梅園は瑞沢に勝てば全国大会へ行けることに！
梅園は村田千江莉（嵐莉菜）と八雲力（坂元愛登）が負けてしまうも、与野草太（山時聡真）が執念で相手のミスを誘い1勝。めぐる vs 月浦凪（原菜乃華）、白野風希（齋藤潤）vs 折江懸心（藤原大祐）の対戦は、どちらも残り札がそれぞれ1枚ずつとなる運命戦にもつれ込んだ。
そのとき、会場の電気が消えてしまうアクシデントが。中断後に再開となったが、読手を務める大江奏（上白石萌音）は両陣に残った札を把握しており、電気が消える前に次に読む札を見てしまっていた。教え子たちの不利を悟り、奏の頬を一筋の涙が伝う。
試合は4勝1敗となり、瑞沢の全国大会出場が決定。観客席からは両校の健闘を称える拍手が起こった。奏の読手としての資質を見極めるために別室でモニター観戦していた専任読手の中西泉（富田靖子）も笑顔で頷く。
全国大会予選が幕を閉じ、めぐるたちの夏が終わった。
帰り道、幼馴染だがすれ違ってしまっていためぐると凪は、Y字路で鉢合わせ。めぐるは「すっごい楽しかった」。凪も「私もだよ」。2人は手を取り合い、1本道へと歩いていく――。
そして2026年、春。かるたの大会には大学生になっためぐるの姿が。団体戦に挑むめぐるの隣には、凪と千江莉の姿も。相手チームには、風希、懸心、草太。ほかにも、青春を懸けて戦った仲間たちの姿があった。
さらに、実況Live配信席には永世クイーンでYouTuberの若宮詩暢（松岡茉優）が座る。読手を務めるのは、奏。その左手薬指には、駒野（森永悠希）からもらった指輪が光る。
この最終回はTVerにて配信中。当記事では、最終回の場面写真を公開！
