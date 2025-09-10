本日9月10日（水）に最終回を放送した、當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。

青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いてきた本作。最終回では、高校生たちが青春のすべてをかけた熱戦がフィナーレを迎えた。

最終戦は、「梅園高校 vs 瑞沢高校」と「北央学園 vs アドレ女学院」の対戦。綾瀬千早（広瀬すず）ら瑞沢OBや藍沢めぐる（當真あみ）の家族らが見守る中、北央がアドレに勝利したため、梅園は瑞沢に勝てば全国大会へ行けることに！

梅園は村田千江莉（嵐莉菜）と八雲力（坂元愛登）が負けてしまうも、与野草太（山時聡真）が執念で相手のミスを誘い1勝。めぐる vs 月浦凪（原菜乃華）、白野風希（齋藤潤）vs 折江懸心（藤原大祐）の対戦は、どちらも残り札がそれぞれ1枚ずつとなる運命戦にもつれ込んだ。

そのとき、会場の電気が消えてしまうアクシデントが。中断後に再開となったが、読手を務める大江奏（上白石萌音）は両陣に残った札を把握しており、電気が消える前に次に読む札を見てしまっていた。教え子たちの不利を悟り、奏の頬を一筋の涙が伝う。

試合は4勝1敗となり、瑞沢の全国大会出場が決定。観客席からは両校の健闘を称える拍手が起こった。奏の読手としての資質を見極めるために別室でモニター観戦していた専任読手の中西泉（富田靖子）も笑顔で頷く。

全国大会予選が幕を閉じ、めぐるたちの夏が終わった。

帰り道、幼馴染だがすれ違ってしまっていためぐると凪は、Y字路で鉢合わせ。めぐるは「すっごい楽しかった」。凪も「私もだよ」。2人は手を取り合い、1本道へと歩いていく――。

そして2026年、春。かるたの大会には大学生になっためぐるの姿が。団体戦に挑むめぐるの隣には、凪と千江莉の姿も。相手チームには、風希、懸心、草太。ほかにも、青春を懸けて戦った仲間たちの姿があった。

さらに、実況Live配信席には永世クイーンでYouTuberの若宮詩暢（松岡茉優）が座る。読手を務めるのは、奏。その左手薬指には、駒野（森永悠希）からもらった指輪が光る。

この最終回はTVerにて配信中。当記事では、最終回の場面写真を公開！

TVer：https://tver.jp/series/srbwuwkwd87（第1話〜第3話と最終回を見逃し配信中）

■「ちはやふる−めぐり−」概要

＜スタッフ＞

原作：末次由紀『ちはやふる』（講談社「BE・LOVE」所載）

ショーランナー：小泉徳宏

監督：藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘

脚本：小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸

脚本協力：モノガタリラボ

音楽：横山克

主題歌：Perfume『巡ループ』 （UNIVERSAL MUSIC LLC）

プロデューサー：榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一

企画・プロデューサー：北島直明

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：ROBOT・ウインズモーメント

製作著作：日本テレビ

＜公式HP・SNS＞

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/chihayafuru-meguri/

番組公式X：@chihaya_koshiki

番組公式Instagram：@chihaya_koshiki

番組公式TikTok：@chihaya_koshiki



番組公式ハッシュタグ：#ちはやふる