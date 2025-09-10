クリエイティブガールグループ・Ettone（読み：エトネ）が本日9月10日、1stシングル「U+U」（読み：ユーアンドユー）でデビュー。グループにとって初めてとなるミュージックビデオも公開された。

「Ettone」はanri、chiharu、koyuki、mirano、pia、shion、yuzuki からなるクリエイティブガールグループ。自分らしくありたい、に寄り添う新たな音楽ジャンル“LOOSE POPS”のもと、プロデューサー・ALYSAとメンバーが様々なクリエイティブと向き合い、等身大のエンタテイメントを創造・発信していくアーティストだ。

そんなEttoneの1stシングル「U+U」は、グループの掲げる音楽ジャンルである“LOOSE POPS” が存分に表現された楽曲の「U+U」「サイレント・ディスコ」「Roses」の計3曲を収録し、封筒仕様の完全生産限定盤・通常盤の2形態でリリース。

表題曲である「U+U」は、目の前の“君”だけでなく「過去の自分」と「未来の自分」へ贈るメッセージソング。後悔を抱えた昨日も、まだ見ぬ明日も、今の私がつないで救い合える、聴く人それぞれの“君”に届くようにと、そんな願いがタイトルに込められており、メンバーそれぞれのリアルな過去の経験から歌詞とコレオグラフィーを制作。ハーモニーは日本の合唱曲から着想し、作詞はシンガーソングライターのSIRUPが担当。コレオ制作にはメンバーのmiranoも参加。

そしてミュージックビデオは、Ettone が掲げる『自分らしくありたい、に寄り添う音楽ジャンル“LOOSE POPS”』が存分に表現された作品。 等身大で、ありのままの姿を映像にするために、あえてダンスシーン・リップシーンをほとんど入れず、誰の日常にでもありえるシーンにそっと目を向けて、この作品を観る人にとっての“身近にある幸せ”を感じ取る、そんなキッカケにもなれたらという願いが込められている。人生初のミュージックビデオ撮影に挑むメンバーもおり、リラックスしながらも緊張感と初々しさが入り混じった空気感の中で撮影された映像は必見だ。

本日、私たちのデビューシングル表題曲「U+U」のミュージックビデオが公開されました！Ettone にとって初めてのMVに相応しく、とても優しく、儚く、美しい映像体験をお届けできるMVになっていると思います。チーム一同で、とことんこだわって作り上げました。きっときっと観てくださった方の青春の思い出が、美しく思い出せるきっかけになるはずです。綺麗なロケーションとメンバーの演技シーンが注目ポイントです！是非是非ご覧ください！

このような形でデビューを迎えられたこと、心から光栄に、幸せに思います。そばにある小さな幸せに気づける作品達をメンバー全員で、音楽に乗せてストイックに届け続けます！よろしくお願いいたします！

Ettone

