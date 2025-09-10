「季節の変わり目」なに着る？→【しまむらのプチプラワンピ】が使えそう♡

季節の変わり目は「今日は暑い？それとも肌寒い？」と毎日のコーデに悩みがち。そんなときに頼れるのが、1枚でサッと着られて、羽織りの有無で気温に合わせた調整がしやすいワンピースです。【しまむら】ならプチプライスなうえにトレンドを押さえたデザインが目白押し！ 今回はプチプラコーデが得意なおしゃれさんたちが見つけた、ワンピースを紹介します。

上下コーデのようなワンピース

【しまむら】「SRパネルBDOP」\1,639（税込）

ボーダーカットソーにネイビーのロングスカートを合わせた爽やかマリンコーデ……と思いきや、上下がドッキングしたワンピース。胸下の切り替え部分にはたっぷりのギャザーが入っていて、ふんわりとしたシルエットに。ボディラインを気にせず楽ちんなオシャレが叶いそうです。肩まわりはすっきりしているので、カーディガンやジャケットを羽織りやすいのも、季節の変わり目にぴったりなポイント。

コットンワンピはニュアンスカラーで抜け感を

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\1,639（税込）

シンプルなクルーネックのコットンワンピースは、着回し力優秀なアイテム。Tシャツ感覚でがばっと着られて、1枚でオシャレな雰囲気に。立体的なフォルムもこなれ感UPに一役買っています。使いやすいモノトーンのなかでも、ニュアンスカラーのグレーはコーデに抜け感を出してくれて、夏コーデと秋コーデのどちらにもマッチしそう。

縦長シルエットと肌見せが大人なムード

【しまむら】「TT*KIWウェーブOP」\1,969（税込）

すっきりとした黒ワンピースですが、ディテールにこだわりが満載。腰の高い位置に入った切り替えと、程よくゆとりのあるシルエットで、ボディラインを拾わずすっきり見え。さらに、裾には少し深めに入ったスリット、背中が広く開いたバックスタイルで、少し特別なお出かけにも使えそうな大人なムードを演出します。薄手のジャケットを羽織ってすっきりまとめたり、ゆったり厚手のカーディガンでリラックス感を出したり、アレンジも利きそうです。

たっぷりフリル袖が大人かわいい

【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）

袖にあしらわれたたっぷりのフリルで、二の腕をさりげなくカバーしながら華やか見えするロングワンピース。視線を上に集めることで、スタイルアップも狙えそうです。袖まわりはすっきりしているので、上着を邪魔しないのもポイント。1枚でもサマになり、肌寒くなったら羽織りを合わせて、長く活躍しそうです。

