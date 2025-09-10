「ウエスタン、阪神２−２オリックス」（１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は規定によりオリックスと引き分けた。先発のネルソンは３回１安打４奪三振無失点。打線は井上の二ゴロで先制。豊田が中犠飛で追加点を挙げた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−ネルソンは３回無失点と好投。

「よかったねフォアボールゼロでしょ。低めに集めて、彼はクイックもできるし、全てそういうの備えてる。ナックルもちょっと投げたりね、いきなりナックルから入ったりして、先発に慣れてる。球数もすごく効率的。コントロール良いから低めに集めよるもん。コントロール的な心配もなくよかったと思いますよ」

−小幡は降格後、初ヒット。さらに２盗塁も。

「まだまだ藤川監督が言ってる意味がわかるわ。最後で打たなきゃ。小幡が打ったら値打ちあるけど、どん詰まりのセカンドゴロ打ってるようじゃダメだよ。だからそういう藤川監督の親心が分かるよ」

−タイブレークでは工藤が３三振。

「素晴らしかったな。１球力んで二塁三塁になったもんだけど、こういう厳しい場面で。ピンチに動じず、３三振でしょ。それに引き換え岡留だ。（打たれたのは）全部左バッターでしょ。左バッター対策全くなってない。もうエイって投げてるだけ、エイって投げてるだけで、お前通用するか。そこをクリアしないと。右バッターだけ抑えてやで？左バッターに全部やん打たれてるの」