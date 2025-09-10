「ちはやふる」最終回 太一（野村周平）、研修医＆研究室掛け持ちの理由 映画の回想シーンに反響続々「サプライズ登場あるとは思わなかった」「繋がってくるなんて」
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の最終話が、10日に放送された。真島太一（野村周平）の言葉に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
右手負傷のまま全国大会を懸けた最終予選に挑んだ白野風希（齋藤潤）。右手の感覚もなくなってきたときにふと、かるたの師匠であり医者の真島太一（野村周平）の言葉を思い出す。再生医療の研究を視野に入れている太一は「世話になった人の目を治したいから。治療法はないって言われてるんだけど、絶対無理なんてないでしょ。諦めない人が一人でもいる限り」と風希に告げていた。
このシーンでは、太一とかつての名人であり太一の師匠・周防久志（賀来賢人）との回想が流れていた。周防からの言葉を風希に繋げ、さらに研修医とともに研究室も掛け持ちしている理由が目の病気を持っていた周防であったことに、視聴者からは「周防さんのサプライズ登場あるとは思わなかった」「ここで周防さんの目が繋がってくるなんて」「周防さんのためだったんだ…」「ここで周防さん出てくるのアツい」「研究室入ってる理由が泣ける」「交流続いてるのが分かって嬉しい」など歓喜の声で溢れている。（modelpress編集部）
